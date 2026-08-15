Busca el Congreso reducir costos en los análisis clínicos de menores aspirantes a la educación inicial

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Chilpancingo, Gro., a 14 de Agosto del 2026.- La Comisión Permanente del Congreso del Estado exhortó a los 84 ayuntamientos y el Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres a celebrar convenios de colaboración con laboratorios particulares y de la Universidad Autónoma de Guerrero, para efecto de brindar una tarifa preferencial en los análisis clínicos requeridos a niñas y niños que ingresan a la educación inicial, en beneficio de la economía de las familias guerrerenses.

El diputado promovente, Jhobanny Jiménez Mendoza (PVEM), refirió que las instituciones educativas suelen solicitar a los menores estudios de biometría hemática, examen general de orina, análisis coproparasitoscópico, grupo sanguíneo y pruebas de glucosa, cuyo costo oscila entre los mil 300 y mil 700 pesos.

Esta situación, abundó el legislador, representa una carga económica considerable para los padres y madres en situación de pobreza o vulnerabilidad, sobre todo cuando tienen dos o más hijos.

Por lo anterior, el diputado Jhobanny Jiménez enfatizó la necesidad de que los gobiernos municipales aprovechen la infraestructura y capacidad instalada de laboratorios particulares y la Universidad Autónoma de Guerrero para establecer tarifas reducidas, así como campañas durante los periodos de inscripción.

“La finalidad es facilitar el cumplimiento de los requisitos, sin que las condiciones económicas de las familias retrasen el ingreso o permanencia de las niñas y los niños en el sistema educativo”, remarcó.

Este exhorto es también para fortalecer la prevención y detección oportuna de enfermedades, impulsar la coordinación entre los ayuntamientos, las instituciones de educación y el sector privado, garantizando con ello el acceso a la educación, la salud y el desarrollo integral de las niñas y niños guerrerenses.