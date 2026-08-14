Da Gobierno del Estado acompañamiento a la CNA en diálogo y atención integral a la localidad de Aguas Calientes.

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Revisan planteamientos materia de salud, infraestructura, agua y servicios básicos.

Acapulco, Gro., a 13 de Agosto del 2026.- Como parte del seguimiento a los compromisos establecidos entre el gobierno de México, el gobierno del estado y habitantes de la comunidad de Aguas Calientes, se llevó a cabo una reunión de trabajo para revisar avances y fortalecer las acciones acordadas en beneficio de la población.

El subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, destacó que se mantiene la coordinación entre los gobiernos federal y estatal para atender los planteamientos de la comunidad y avanzar en el cumplimiento de los acuerdos establecidos.

En materia de salud, la Coordinadora Regional de IMSSS Bienestar informó que se da seguimiento al funcionamiento del centro de salud, con el propósito de fortalecer la atención médica de las familias de Aguas Calientes.

Durante la reunión participaron el titular de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), Facundo Gastélum Félix; representantes de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), quienes revisaron los avances y acciones correspondientes a sus respectivos ámbitos de competencia.

Rodríguez Cisneros señaló que esta mesa de trabajo forma parte de la ruta de atención acordada con las autoridades y habitantes de Aguas Calientes, a fin de mantener un diálogo permanente y dar continuidad a los compromisos asumidos entre la Federación y el Estado.

“Estamos dando seguimiento para que los acuerdos y compromisos de la Gobernadora del Estado Maestra Evelyn Cesia Salgado Pineda se traduzcan en acciones concretas y en mejores condiciones de vida para las familias de Aguas Calientes”, expresó.

El subsecretario refrendó que el Gobierno del Estado continuará trabajando de manera coordinada con el Gobierno de México e invitó al comisario municipal pon su nombre y a la localidad a sumarse a los trabajos.