Llaman desde el Congreso a participar en la Consulta a Personas con la Condición del Espectro Autista

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Chilpancingo, Gro., a 13 de Agosto del 2026.- La diputada Beatriz Vélez Núñez, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, convocó a madres, padres, familiares, docentes y tutores de niñas, niños y personas con autismo, así como a la ciudadanía en general, a participar en el proceso de Consulta para la integración de una nueva ley que garantice plenamente los derechos de este sector.

En entrevista, la legisladora refirió que el pasado 16 de julio, al emitirse la respectiva convocatoria, las diputadas integrantes de la citada comisión legislativa asumieron el compromiso de impulsar este proceso con el pleno y decidido respaldo del presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Joaquín Badillo Escamilla, y del presidente de la Mesa Directiva, diputado Alejandro Carabias Icaza.

En ese sentido, Vélez Núñez señaló que la LXIV Legislatura está enfocada en dicho proceso, e incluso ha sostenido reuniones permanentes con el diputado Joaquín Badillo y su equipo de trabajo, con el objetivo de dar continuidad a las tareas de organización de la consulta, con el firme objetivo de construir una legislación acorde a la realidad y con participación histórica y directa del sector.

Precisó que la participación ciudadana podrá realizarse a través de un buzón físico, un buzón digital y durante el Foro de Consulta que se llevará a cabo de manera presencial el próximo 20 de agosto, con el acompañamiento de psicólogos, médicos especialistas, instituciones públicas, organismos de derechos humanos y representantes de distintos sectores relacionados con la atención del autismo.

Además, refirió que la convocatoria contempla la participación de observadoras y observadores, garantizando con ello un proceso abierto y transparente.

Por último, la diputada invitó a la ciudadanía a consultar las bases de la convocatoria en las plataformas oficiales del Congreso del Estado y en el micrositio habilitado en su página oficial.