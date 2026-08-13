Llama el Congreso a brindar atención emergente a familias campesinas afectadas por la sequía

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Chilpancingo, Gro., a 12 de Agosto del 2026.- Ante la severa sequía que enfrenta la entidad, el Congreso del Estado exhortó a las secretarías de Planeación y Desarrollo Regional; de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Para el Desarrollo de las Comunidades y Pueblos Indígenas y Afromexicanos, y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, todas del Gobierno del Estado, para que instrumenten políticas públicas emergentes, preventivas y de resarcimiento económico en favor de familias campesinas de las ocho regiones del estado.

Lo anterior a propuesta del diputado Jesús Parra García, quien se pronunció también por la entrega urgente de semillas mejoradas, insumos agrícolas de calidad y apoyo alimentario directo para los hogares en vulnerabilidad, así como programas de compensación financiera que eviten el colapso del patrimonio familiar.

Al presentar su propuesta, el diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRI consideró como grave la ausencia de lluvias que azota a las regiones de Guerrero, derivada de la canícula y el fenómeno El Niño.

Expuso que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata una planeación democrática obligatoria, estratégica y previsora, mientras que la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y los Objetivos de la Agenda 2030 impone al Estado el deber incondicional de garantizar el derecho humano a la alimentación y defender la seguridad alimentaria.

Acuerdos

La diputada Erika Lorena Lührs Cortés (MC) propuso exhortar al Infonavit, Fovissste, Conavi y Secretaría de Bienestar federal a que, en un plazo no mayor a 45 días naturales, informen a esta Soberanía sobre el avance que guarda la construcción de viviendas destinadas a las familias damnificadas por el huracán Otis en los municipios de Acapulco de Juárez y Coyuca de Benítez. Fue turnada a la Comisión de Vivienda.

La Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo suscrito por el diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón (Morena) por el que se exhorta al Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez y a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Guerrero a que, en el ámbito de sus atribuciones legales y presupuestales, realicen las acciones técnicas, administrativas y operativas necesarias para la rehabilitación integral de la calle denominada Par Vial de La Chinameca, en virtud de su importancia como arteria secundaria estratégica para la movilidad urbana.

En la misma sesión, las diputadas y diputados de la Comisión Permanente aprobaron una propuesta del diputado Jhobanny Jiménez Mendoza (PVEM) para exhortar a los presidentes y presidentas de los 84 ayuntamientos y el Concejo Municipal Comunitario del Ayutla de los Libres a que, a la brevedad posible, celebren convenios de colaboración con laboratorios particulares y la Universidad Autónoma de Guerrero, a fin de que realicen las pruebas de análisis clínicos requeridas a niñas y niños con motivo de su ingreso a la educación inicial, reingreso o permanencia escolar, a un costo preferencial o reducido, privilegiando la accesibilidad, la calidad y la oportunidad de los servicios, en beneficio de la economía de las familias guerrerenses.

Asimismo, el diputado Carlos Eduardo Bello Solano (Morena) presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento de Acapulco a realizar los trabajos necesarios para la rehabilitación integral (reencarpetamiento y alumbrado) de la línea carretera Puente de La Marquesita-Entronque Llano Largo, a fin de fortalecer la seguridad, la imagen urbana y la conectividad en esta importante vialidad de la zona suburbana. Fue turnado a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas