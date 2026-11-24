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Chilpancingo, Gro., a 23 de noviembre de 2026.- Ante comisiones del Congreso de Guerrero compareció este lunes el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno del Estado, Roberto Arroyo Matus, para informar sobre las acciones realizadas por la dependencia a su cargo, en el marco de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno.

En su exposición, el funcionario destacó que se impulsó la cultura de la prevención a través de 72 cursos de capacitación que beneficiaron a más de 4 mil 600 guerrerenses, la movilización ciudadana en los simulacros nacionales y el programa infantil “Tour Mágico de Protección Civil”.

También informó sobre la atención oportuna de 8 mil 773 servicios de emergencia prehospitalarios y de bomberos, el despliegue inmediato de brigadas tras el sismo de magnitud 6.5 registrado en enero en San Marcos y la implementación del Plan de Actuación ante Emergencias Norponiente en Chilpancingo para salvaguardar a más de mil 500 viviendas, resaltando además la solidaridad del personal estatal en las labores humanitarias y de combate de incendios en Venezuela y Canadá.

En su oportunidad, las diputadas Violeta Martínez Pacheco y Marisol Bazán Fernández (Morena), Obdulia Naranjo Cabrera (PVEM) y el diputado Bulmaro Torres Berrum (PRI) reconocieron la labor operativa de la dependencia y el compromiso de su personal ante las contingencias registradas en la entidad, coincidiendo en la importancia de fortalecer la cultura de la prevención, la difusión oportuna de los alertamientos y la coordinación interinstitucional con los ayuntamientos y la sociedad.

Asimismo, plantearon la necesidad de conocer el estatus de los Atlas Municipales de Riesgos, los recursos disponibles para emergencias y las acciones para proteger a la población en zonas vulnerables, como el sector norponiente de Chilpancingo.

Por su parte, los diputados Jorge Iván Ortega Jiménez (PRD) y Édgar Ventura de la Cruz (PT), junto con la diputada Ma. Irene Montiel Servín (PAN), coincidieron en la importancia de valorar el trabajo de bomberos, paramédicos y brigadistas, quienes con todo y carencias entregan su máximo esfuerzo en casos de emergencias médicas, labores de rescate y auxilio a la población.

Al mismo tiempo, subrayaron la necesidad de reforzar los sistemas de alerta temprana, actualizar los Atlas de Riesgos y contar con cuentas claras e indicadores verificables sobre el ejercicio presupuestal, las condiciones estructurales de los refugios temporales y las estrategias de atención ante incendios forestales, bajas temperaturas en la región Montaña y deslizamientos de tierra.

Llaman a fortalecer el desarrollo artístico y cultural

También ante comisiones del Congreso compareció este lunes la titular de la Secretaría de Cultura, Aída Melina Martínez Rebolledo, para informar sobre las acciones realizadas por la dependencia a su cargo.

En su exposición, la funcionaria estatal destacó que, bajo el gobierno de Evelyn Salgado Pineda, se han impulsado acciones orientadas a generar mayores oportunidades de desarrollo artístico, preservar el patrimonio cultural, fortalecer la identidad de los pueblos y comunidades y acercar la cultura a las distintas regiones de la entidad.

Entre los resultados, destacó la realización de festivales, ferias, jornadas y encuentros culturales que han contribuido a promover el talento local y proyectar la riqueza y diversidad cultural de Guerrero.

Abundó que se han fortalecido los programas de formación artística dirigidos a niñas, niños y jóvenes, así como el impulso a proyectos culturales comunitarios, el otorgamiento de estímulos a creadores y artesanos, y el reconocimiento a portadores de saberes tradicionales, en coordinación con el Gobierno Federal.

Por el Grupo Parlamentario de Morena participó el diputado Vladimir Barrera Fuerte, quien reconoció el esfuerzo de la Secretaría para impulsar el desarrollo artístico, pese a las limitaciones presupuestales.

Destacó, asimismo, la importancia de la formación artística como herramienta para la prevención de conductas delictivas entre las nuevas generaciones, y se pronunció a favor de ampliar la atención a las comunidades y fortalecer la proyección del talento guerrerense a nivel nacional e internacional.

En coincidencia, los diputados Jesús Parra García, del PRI, y Jhobanny Jiménez Mendoza, del PVEM, señalaron la necesidad de fortalecer la descentralización cultural, garantizar una distribución equitativa de los recursos entre los municipios y dar continuidad a los programas de atención a este sector.

También resaltaron la importancia de preservar la memoria histórica y respaldar las expresiones culturales de las comunidades.

Por su parte, el diputado Robell Urióstegui Patiño, del PRD, y la diputada Leticia Mosso Hernández, del PT, coincidieron en la importancia de consolidar políticas públicas que garanticen el acceso permanente a la cultura, particularmente en las comunidades con mayores índices de marginación, mediante el fortalecimiento de la formación artística, el respaldo a los creadores locales y la preservación de las lenguas originarias, las tradiciones y los saberes comunitarios.

A esta comparecencia asistieron también las diputadas Erika Guillén Román, presidenta de la Mesa Directiva; Araceli Ocampo Manzanares y Leticia Rodríguez Armenta.