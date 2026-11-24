Anuncio

La obra beneficiará a más de 7 mil 500 habitantes de Llano Largo y colonias aledañas del puerto

Acapulco, Gro., a 23 de Noviembre del 2026.- La gobernadora Evelyn Salgado Pineda dio el banderazo de inicio a los trabajos de rehabilitación del colector sanitario en la Unidad Infonavit Brisa Vista, obra en la que se invertirán 7 millones de pesos, mediante recursos aportados por el estado y la federación, en beneficio de más de 7 mil 500 habitantes de la zona de Llano Largo y colonias aledañas, como Pacífico Dorado, Navidad de Llano Largo y Solidaridad Milenia.

Ante habitantes de la zona, la mandataria estatal refrendó su compromiso de continuar impulsando obras de infraestructura básica hasta el último día de su administración, para mejorar los servicios públicos y mejorar la calidad de vida de las familias guerrerenses.

“Son recursos que estamos destinando a una necesidad fundamental. Sabemos que las obras de saneamiento y todo lo que tenga que ver con agua no nada más representa bienestar, representa salud. ¿Qué es lo que pasa con las colonias que no tienen agua o que pasan muchos días, meses sin el agua? Luego empiezan los problemas de salud, enfermedades en la piel, en los niños o gastrointestinales. Estamos hablando de un tema de salud y de un derecho que deben tener todas y todos: el derecho al agua”, expresó.

La gobernadora destacó que estos trabajos responden a una demanda de años de las familias de la zona y permitirá fortalecer los servicios de saneamiento, al atender una necesidad prioritaria para la salud y el bienestar de la población.

“Vengo aquí a decirles que he cumplido mi palabra, aquí estoy, soy mujer de palabra. Vengo a refrendarles mi compromiso de que, hasta el último día de esta administración, ustedes no van a estar solas y solos, van a contar con todo mi apoyo y con todo mi respaldo”, afirmó.



A nombre de las familias beneficiadas, la presidenta del Comité del Fraccionamiento Solidaridad Milenia, Drucila Villaseñor Cabrera, agradeció el respaldo de la gobernadora y reconoció su presencia en territorio para atender las necesidades de la población. “Usted es la única que nos ha avisado y ha apoyado”, expresó.

Por su parte, el director de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), Facundo Gastélum Félix, explicó que los trabajos contemplan una intervención integral y la instalación de 952 metros lineales de nuevo colector, con tubería de polietileno de alta densidad y una vida útil superior a los 50 años.

Al evento asistieron los habitantes Wulfrano Salgado Romero e Irma Hernández Jiménez; la diputada local Violeta Martínez Pacheco; el comisario de Puerto Marqués, Martín Carmona Salinas, entre otros.