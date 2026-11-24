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Policía Estatal y FGE dieron a conocer sus resultados operativos y ministeriales del 16 al 22 de noviembre.

Chilpancingo, Gro., a 23 de Noviembre del 2026.- Como resultado de las acciones coordinadas entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia, del 16 al 22 de noviembre se realizaron detenciones, aseguramientos y operativos para combatir los delitos, además de acciones de atención a víctimas y acceso a la justicia en distintas regiones del estado.

Durante la presentación de los resultados semanales, el vocero de la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz en Guerrero, Randy Suastegui Cebrero, dio a conocer que la Secretaría de Seguridad Pública estatal reportó la detención de 28 personas, de las cuales 11 corresponden a delitos del fuero federal y 17 del fuero común.

Asimismo, se aseguraron nueve armas largas, cuatro cortas, 364 cartuchos, 18 cargadores y 10 granadas artesanales, además fueron asegurados ocho vehículos y ocho motocicletas presuntamente relacionados con hechos delictivos, mientras que se recuperaron tres vehículos y nueve motocicletas con reporte de robo.

En materia de prevención y seguridad vial, mediante el operativo Casco Seguro se aplicaron 363 infracciones, se brindaron 26 auxilios y fueron enviados al corralón 13 vehículos y 128 motocicletas por incumplir el Reglamento Estatal de Tránsito y las disposiciones sobre el uso de equipo de protección.

Como parte de las acciones contra el narcomenudeo, la Policía Estatal aseguró 341 gramos de marihuana, 193 dosis de cristal, 36 de piedra, cinco de heroína y tres de cocaína, con una afectación económica estimada en 93 mil 210 pesos a las actividades ilícitas, de igual forma fueron aseguradas 23 armas blancas, 121 ponchallantas, seis placas balísticas y tres chalecos tácticos, además de destruirse un plantío de amapola.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó la ejecución de 19 órdenes de aprehensión por diversos delitos, así como seis detenciones en flagrancia, asimismo, como resultado del trabajo ministerial, se obtuvieron 36 vinculaciones a proceso y cuatro sentencias condenatorias, con penas que van de ocho meses a 52 años y seis meses de prisión.

En materia de recuperación y aseguramiento de unidades, la Fiscalía reportó 49 vehículos asegurados presuntamente relacionados con actividades delictivas y 14 recuperados con reporte de robo.

Asimismo, a través de la atención especializada contra el secuestro y la extorsión, se atendieron siete tentativas de extorsión, seis extorsiones indirectas y un fraude, con lo que se evitó que las víctimas realizaran pagos por un monto de 582 mil pesos. También se gestionó la cancelación de 21 números telefónicos y 21 IMEI utilizados para estas actividades.

En materia de justicia alternativa, se concretaron 87 acuerdos reparatorios, mediante los cuales las víctimas recibieron un total de un millón 655 mil 129 pesos por concepto de reparación del daño.

Estos resultados forman parte del trabajo conjunto de las instituciones que integran la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz en Guerrero, mediante acciones operativas, investigación de delitos, atención a víctimas y prevención, con el propósito de contribuir a la seguridad y tranquilidad de la población.