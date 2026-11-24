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Chilpancingo, Gro., 23 de noviembre de 2026.- En seguimiento de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, compareció este lunes ante el Pleno del Congreso del Estado el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina), Raymundo Segura Estrada, para hablar sobre el estado que guarda su dependencia y dar respuesta a cuestionamientos de las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura.

En su mensaje político, indicó que hablar de finanzas públicas sanas no significa únicamente recaudar más, gastar menos o mantener bajos los niveles de endeudamiento. “Significa administrar con responsabilidad, honestidad, transparencia y sentido social cada peso que pertenece al pueblo”, remarcó.

El funcionario estatal destacó en su exposición que la transparencia, el diálogo institucional y la rendición de cuentas han sido fundamentales para fortalecer la confianza ciudadana en la administración estatal.

En ese sentido, mencionó que bajo la conducción de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda se han orientado esfuerzos al fortalecimiento de la hacienda pública estatal, la disciplina financiera, la eficiencia administrativa y el cumplimiento de las obligaciones que corresponden a la dependencia.

Asimismo, presentó a las y los legisladores los resultados alcanzados en materia de egresos, ingresos, inversión pública, coordinación hacendaria, transparencia administración y deuda pública.

En la ronda de preguntas, la diputada Guadalupe García Villalva participó en representación del Grupo Parlamentario de Morena, indicando que la administración responsable de los recursos públicos es una obligación de cualquier gobierno para responder a las necesidades de la población, por lo que es importante contar con finanzas sanas a través de la administración responsable, honesta, transparente y con sentido social.

La diputada reconoció a la dependencia los avances reportados, pese a lo cual la administración financiera debe estar permanentemente sujeta al escrutinio público, a efecto de garantizar un gobierno con capacidad de respuesta, instituciones que funcionen y servicios públicos que estén a la altura de las necesidades de las y los guerrerenses.

A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, la diputada Beatriz Vélez Núñez subrayó que el manejo responsable de las finanzas públicas debe reflejarse en mejores servicios y beneficios tangibles. En ese tenor, indicó que la comparecencia del secretario de Finanzas permite evaluar la eficiencia del gasto, así como identificar disminuciones preocupantes en la asistencia social, retrasos en la ejecución de obras públicas y la falta de transferencia oportuna de recursos hacia los municipios y el sector salud.

La legisladora remarcó que la rendición de cuentas no busca desconocer esfuerzos, sino exigir explicaciones puntuales y claridad en los resultados. Ante ello, hizo un llamado a garantizar la entrega oportuna de la aportación solidaria estatal para cubrir en tiempo y forma los salarios, prestaciones de fin de año y adeudos institucionales de las y los trabajadores de la salud, evitando así conflictos operativos en la entidad.

En representación del Partido Verde Ecologista de México participó la diputada Hilda Jennifer Ponce Mendoza, diciendo que la transparencia y la rendición de cuentas son principios fundamentales en el ejercicio de la función pública que, aplicados con responsabilidad y sentido social, coadyuvan a garantizar mejores condiciones de vida, obras, infraestructura y servicios de calidad para la ciudadanía.

Retomando el dato de la dependencia sobre que los ingresos totales aumentaron en 13 mil 20 millones 622 mil pesos, mientras que los ingresos propios crecieron 390 millones 962 mil pesos, llamó a que los mismos se reflejen en resultados tangibles para la población en todos los rubros.

Asimismo, refrendó el compromiso de su partido a seguir trabajando desde el ámbito legislativo para contribuir a que Guerrero tenga finanzas públicas sanas, transparentes y con sentido social, siempre poniendo en el centro el bienestar de las familias guerrerenses.

En su intervención a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, el diputado Jorge Iván Ortega Jiménez aseguró que la rendición de cuentas y la transparencia son pilares de la vida democrática del estado, y por tanto la ciudadanía necesita saber, con fuente y con cifras, cuánto se recauda, en qué se gasta, y si lo que el Congreso aprueba realmente llega a quien debe llegar.

El legislador también reconoció el crecimiento en la recaudación; sin embargo, llamó a no bajar la guardia en este último año de la administración, porque las decisiones que hoy se tomen sobre ingresos, cobros nuevos y proyecciones, las heredará el próximo gobierno y las pagarán las familias guerrerenses.

A nombre de la representación parlamentaria del PT intervino la diputada Leticia Mosso Hernández, subrayando que las finanzas públicas sanas y la disciplina financiera son un medio para alcanzar la justicia social.

La legisladora conminó al titular de la dependencia a continuar trabajando para consolidar la autonomía financiera de Guerrero mediante ingresos propios, modernización administrativa y una planeación presupuestal de largo plazo que se traduzca en bienestar y mejores oportunidades para las y los guerrerenses.

La diputada Erika Lorena Lührs Cortés, de la representación de Movimiento Ciudadano, indicó que aunque en el informe se presenta un panorama de estabilidad financiera, disciplina fiscal y avances en la recaudación, persiste una realidad en las ocho regiones del estado que deber ser atendida en los diferentes rubros, como infraestructura de caminos, escuelas, suministro de agua potable, servicios de salud, entre otros.

Ante ello, pidió saber con claridad cuál es la situación financiera que enfrenta Guerrero, las perspectivas económicas y la administración y aplicación de los recursos que respondan a las prioridades de Guerrero.

En su oportunidad, la diputada María Irene Montiel Servín, del Partido Acción Nacional, resaltó la importancia de que todos los recursos se manejen de manera transparente y que todo lo gastado por el gobierno estatal se reporte a las dependencias hacendarias.

La legisladora se pronunció, asimismo, por que los recursos públicos se administren con responsabilidad y de manera transparente, siempre en beneficio de las y los guerrerenses.