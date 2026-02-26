Exhorta Congreso a Salud y a Educación a implementar Campañas permanentes contra el Cáncer Infantil

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 25 de Febrero del 2026.– La Comisión Permanente del Congreso del Estado exhortó a las Secretarías de Salud y de Educación del Gobierno Estatal a implementar y fortalecer campañas permanentes de prevención, detección temprana y concientización del cáncer infantil en las escuelas de nivel básico de la entidad.

En la sesión de este miércoles, la diputada Glafira Meraza Prudente (Morena) planteó el exhorto, puntualizando la necesidad de visibilizar la situación del cáncer infantil, enfermedad que no solo afecta la salud física de niñas, niños y adolescentes, sino que también impacta la estabilidad emocional y económica de sus familias.

Refirió que el cáncer infantil es una de las principales causas de mortalidad entre menores de edad en todo el mundo. Sus síntomas pueden ser fiebre sin causa aparente, moretones, dolor de huesos, pérdida de peso o crecimiento del abdomen, los cuales frecuentemente se confunden con enfermedades comunes o etapas normales del desarrollo. Aunado a ello, la falta de conocimiento entre padres, maestros y médicos de primer contacto provoca la pérdida de tiempo que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

Por estos motivos, la diputada considera que un diagnóstico oportuno es determinante para salvar vidas y que, aunque no puede prevenirse mediante programas de tamizaje, gran parte de los casos puede tratarse con éxito mediante medicamentos, cirugía y radioterapia.

“Es indispensable fortalecer el acceso a servicios de oncología pediátrica y garantizar tecnologías y medicamentos esenciales, como una medida costo-efectiva y viable que aumente significativamente las tasas de supervivencia”, agregó.

Por ello, propuso diseñar, implementar y fortalecer campañas de información sobre los signos de alerta, la importancia del diagnóstico oportuno y la necesidad de acudir a los servicios de salud sin demora.

Asimismo, planteó una mayor coordinación entre los sectores de salud y educación, utilizando las escuelas, los centros de salud y los espacios comunitarios como canales estratégicos para la difusión de información clara y culturalmente pertinente.

Además, pidió garantizar que los materiales impresos, digitales y audiovisuales lleguen a todos los sectores, tanto urbanos como rurales, promoviendo una cultura de prevención desde la base e informando sobre la importancia de la identificación temprana, que aumenta significativamente las posibilidades de un tratamiento exitoso.

*Dictámenes*

El Pleno de la Comisión Permanente exhortó a las y los titulares de los Poderes Legislativos de las entidades federativas a instalar, de manera coordinada, una Comisión Interparlamentaria de Cultura integrada por sus comisiones legislativas en la materia, para establecer un Programa Nacional de Intercambios Culturales entre congresos locales para fortalecer la identidad nacional, promover la diversidad cultural y fomentar la cohesión social. Fundamentó la diputada Erika Lührs Cortés como integrante de la Comisión de Cultura.

La Comisión Permanente del Congreso del Estado aprobó un dictamen por el que se desecha la iniciativa para reformar el Artículo 248 y adicionar los artículos 248 Bis y 248 Ter de la Ley 1212 de Salud del Estado de Guerrero.

*Intervenciones*

El diputado Alejandro Carabias Icaza, intervino con el tema El acceso al agua como derecho humano: la brecha entre el derecho y realidad.

La diputada Catalina Apolinar Santiago y el diputado Pánfilo Sánchez Almazán hablaron en relación al Día Internacional de la Lengua Materna.