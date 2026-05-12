Congreso exhorta a Municipios a reforzar prevención ante Temporada de Lluvias

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Chilpancingo, Gro., a 11 de Mayo del 2026.- El Congreso del Estado exhortó a los 84 ayuntamientos de Guerrero y al Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres a implementar, de manera inmediata, acciones preventivas ante la próxima temporada de lluvias, con el propósito de reducir riesgos para la población y prevenir afectaciones en zonas urbanas y rurales.

En el punto de acuerdo presentado por la diputada Claudia Sierra Pérez también se plantea realizar la limpieza, el desazolve y el mantenimiento de alcantarillas, drenajes y sistemas pluviales; la recolección oportuna de residuos sólidos en carreteras, calles y espacios públicos; la supervisión y el mantenimiento de vialidades para evitar encharcamientos e inundaciones, así como campañas de concientización ciudadana sobre el manejo adecuado de residuos y el fortalecimiento de los protocolos de Protección Civil para prevenir accidentes y contingencias.

Advirtió que, durante la temporada de lluvias, se incrementan los riesgos de inundaciones, desbordamientos de arroyos y colapso de drenajes, agravados por la acumulación de basura en calles, carreteras, alcantarillas y cuerpos de agua, lo que genera afectaciones a la salud pública al contaminar fuentes de agua y propiciar enfermedades gastrointestinales, infecciones respiratorias y padecimientos transmitidos por vectores.

Indicó que, en los últimos años, Guerrero ha enfrentado lluvias intensas y prolongadas que ha evidenciado la necesidad urgente de fortalecer acciones preventivas desde los gobiernos municipales, particularmente en regiones con alta vulnerabilidad, como la Costa Chica y la Montaña.

“La prevención no debe seguir siendo una tarea secundaria; por ello, llamó a las autoridades municipales a priorizar el desazolve de drenajes, la limpieza de calles y carreteras, así como la atención oportuna de puntos de riesgo antes del inicio de la temporada de precipitaciones”, finalizó la diputada Claudia Sierra Pérez.