Proponen simplificar trámites y servicios para personas migrantes

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Chilpancingo, Gro., a 11 de Mayo del 2026.- La Comisión de Migrantes del Congreso del Estado analiza una iniciativa de adición a la Ley 838 de Atención a Migrantes del Estado de Guerrero para incorporar el derecho de las personas migrantes a acceder a trámites y servicios públicos mediante procedimientos administrativos simplificados, gratuitos y no discriminatorios, eliminando requisitos desproporcionados que obstaculicen el ejercicio de sus derechos debido a su condición de movilidad.

La diputada promovente, Ma. Guadalupe Eguiluz Bautista, explica en su documento que la adición corresponde a la fracción XVI del artículo 6, así como a los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 31 de dicha legislación, a fin de eliminar requisitos desproporcionados que actualmente dificultan a las personas migrantes realizar trámites básicos, como la obtención de documentos oficiales y el acceso a programas sociales, servicios de salud, educación o justicia, particularmente cuando enfrentan problemas derivados de la pérdida de documentos, registros desactualizados o trámites realizados desde el extranjero.

Resalta que Guerrero enfrenta una realidad migratoria compleja, marcada por la salida constante de personas hacia otras entidades del país y al extranjero, así como por el retorno permanente de migrantes a sus comunidades de origen; por lo que consideró necesario fortalecer el marco jurídico para garantizar que esta población ejerza plenamente sus derechos sin enfrentar barreras burocráticas.

Por ello, la reforma propone que las dependencias estatales y municipales implementen mecanismos de simplificación administrativa, privilegiando el uso de registros oficiales, la interoperabilidad de bases de datos y la coordinación interinstitucional, y evitando solicitar de manera reiterada documentos que ya obren en poder de otras autoridades.

La diputada por Morena remarcó que esta propuesta no genera impacto presupuestal ni crea nuevas estructuras administrativas, sino que busca perfeccionar el marco legal vigente para hacerlo más accesible y funcional para las personas migrantes, reafirmando que, aun desde la distancia, las y los guerrerenses mantienen su vínculo con su estado y no deben quedar excluidos del acceso a sus derechos.

Por último, externó que la iniciativa en comento se encuentra alineada con la política nacional de simplificación administrativa impulsada por la Presidencia de México y con criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen que el acceso a los derechos humanos no debe condicionarse a formalidades excesivas o requisitos imposibles de cumplir.