Se mantendrá al margen de la actividad electoral, pese a figurar en encuestas, asegura Javier Saldaña Almazán

Anuncio

Afirma el rector de la UAGro que trabajará con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda “hasta el último minuto de gestión”

Ana Lilia Torres

Acapulco, Gro., a 12 de Mayo del 2026.- A pesar de que en varias encuestas lo perfilan como uno de los aspirantes a la gubernatura, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán afirmó que se mantendrá al margen del escenario político, rumbo al proceso electoral de 2027.

Sostuvo que fiel a su vocación, seguirá con su trabajo académico, de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Entrevistado después de la reinauguración del auditorio del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados (IEEPA), Saldaña Almazán informó que el calendario escolar de la UAGro se mantiene hasta ahora sin cambios y que no se adelantarán las vacaciones de verano, como se planteaba a nivel federal.

Sobre la crisis de la violencia en La Montaña Baja, donde cientos de familias fueron desplazadas, el rector señaló que la situación está controlada y que no hubo suspensión de labores en planteles de la Uagro por hechos violentos.

Cuestionado sobre si inscribirá en la próxima convocatoria de Morena del 22 de junio, para la encuesta interna para elegir al coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, dijo que él se mantendrá en su labor académica.

“En la parte externa, yo soy muy institucional, ya les he dicho, mi vocación es la educación. Me voy a mantener al margen, yo voy a trabajar con la gobernadora Evelyn Salgado hasta el último minuto de gestión y con la presidenta Claudia Sheinbaum”, afirmó Saldaña Almazán.

Insistió en que se mantendrá ajeno a la actividad política, porque “no me gustaria que le faltaran al respeto a la Universidad por una calentura mía, porque luego no afectan al interesado, afectan colateralmente, entonces prefiero ‘machete estáte en tu vaina’, estoy aquí tranquilo, trabajando con nuestra gobernadora y nuestra presidenta”, subrayó.

Finalmente, el rector hizo un llamado a los padres de familia y estudiantes que buscan asegurar un espacio para el próximo ciclo escolar a no entregar dinero a personas que prometan fichas y denunciarlos, ya que la Universidad aplicará sanciones a quienes se detecte haciendo este tipo de cobros indebidos.