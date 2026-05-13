Gobierno de Guerrero y Federación logran acuerdos de paz con diálogo en comunidades de Chilapa

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El único pacto que tiene el gobierno es con el pueblo: Francisco Rodríguez Cisneros

Autoridades federales levantarán censo y recorrerán las comunidades de Chilapa para la atención directa de la población

Chilapa, Gro., a 12 de Mayo del 2026.– El Gobierno de Guerrero logró avanzar en la construcción de acuerdos de paz y estabilidad en comunidades del municipio de Chilapa de Álvarez, durante dos asambleas comunitarias encabezada por el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros y el secretario de Seguridad Pública Estatal, Daniel Ledesma Osuna, con pobladores de Alcozacán y Coatzingo.

“Venimos a ayudarles, venimos a generar condiciones de estabilidad. Y hablamos, con los comisarios, porque ellos son la autoridad de los pueblos. Vamos a estar aquí, vamos a generar las condiciones de estabilidad, como lo decía su comisario. También nosotros queremos que ustedes vayan y vengan, a traer sus insumos, que hagan su vida normal, y que no corran peligro”, afirmó el funcionario estatal.

Acompañado por representantes de la Guardia Nacional y del secretario de Seguridad Pública Estatal, el funcionario estatal reiteró que la prioridad de la administración que encabeza la gobernadora Evelyn Salgado Pineda es garantizar la seguridad, proteger la vida de las familias y fortalecer la gobernabilidad mediante el diálogo y la coordinación institucional.

Durante el encuentro, Rodríguez Cisneros destacó que los acuerdos alcanzados son resultado de un proceso de diálogo respetuoso con autoridades comunitarias y comisarios, con el objetivo de generar condiciones de estabilidad y permitir que las familias puedan desarrollar sus actividades cotidianas sin riesgos.

Añadió que el gobierno no tiene ni tendrá ningún compromiso, ningún acuerdo con quien esté fuera de la ley. “No tenemos diálogos con la gente que anda haciendo el mal. Nosotros tenemos diálogos públicos con las autoridades y nuestro compromiso; el único pacto que tiene la gobernadora del Estado de Guerrero, la maestra Evelyn Salgado Pineda, es con ustedes, es con el pueblo, es con la población”, afirmó Rodríguez Cisneros.

El subsecretario subrayó que el Gobierno del Estado mantiene presencia permanente en la región Montaña baja y trabaja de manera coordinada con el Gobierno de México para consolidar una paz duradera en el corredor comunitario.

Añadió que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se mantiene informada sobre la situación y que dependencias federales participarán en las acciones de atención integral.

Asimismo, anunció que, con la Secretaría de Gobernación Federal recorrerán las localidades para atender a personas desplazadas, brindar acompañamiento y fortalecer la atención social a mujeres, niñas, niños y adultos mayores, como parte de la estrategia integral impulsada por los gobiernos estatal y Federal a través de la Comisión Federal de Víctimas y la Comisión Estatal de Víctimas, con la Secretaría de Salud para que revisen a las personas, a las mujeres, a las y los niños.

Rodríguez Cisneros llamó a mantener la prudencia y el respeto en el proceso de diálogo, reiterando que el único compromiso del Gobierno de Guerrero es con el pueblo y con la construcción de condiciones de paz y bienestar para todas las comunidades.