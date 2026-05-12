Exhorta el Congreso a Ayuntamientos y dependencias a poner orden en eventos masivos como el “Acamoto”

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Chilpancingo, Gro., a 12 de Mayo del 2026.- El Congreso del Estado de Guerrero aprobó un dictamen mediante el cual exhorta a las autoridades municipales y a diversas dependencias a implementar acciones coordinadas y reforzadas de planeación, prevención, control y seguridad ante la realización de eventos masivos en los distintos destinos turísticos de la entidad.

El exhorto está dirigido a las personas titulares de la Secretaría de Seguridad Pública; Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; Dirección General de Tránsito, Caminos, Puertos y Aeropuertos; Fiscalía General del Estado; Secretaría de Turismo; Promotora y Administradora de los Servicios de Playa; Coordinación Estatal de la Guardia Nacional; Comandancia de la VIII Región Naval; Comandancia de la IX Región Militar; así como a los 84 ayuntamientos del estado y al Consejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres.

Al fundamentar el dictamen —derivado de las propuestas presentadas por el diputado Arturo Álvarez Angli y la diputada Deyanira Uribe Cuevas—, la diputada María Irene Montiel Servín, a nombre de las Comisiones de Turismo y de Seguridad Pública, señaló que Guerrero posee una riqueza cultural y natural inigualable, además de ser históricamente el epicentro de la actividad turística nacional.

Refirió que la gran afluencia turística exige evolucionar, particularmente en eventos de amplia concurrencia como el denominado “Acamoto”, que año con año congrega a miles de motociclistas en Acapulco y que deja lecciones valiosas en materia de orden, seguridad pública y operatividad urbana.

“El turismo es un derecho para quien nos visita y una fuente de vida para quien aquí reside. Pero ese derecho termina donde comienza el riesgo a la integridad física de las familias guerrerenses y de los propios visitantes. El fenómeno del ‘Acamoto’ ha crecido a tal magnitud que ha desbordado, en diversas ocasiones, las capacidades logísticas y de seguridad tradicionales”, añadió.

La legisladora afirmó que el turismo deportivo y de recreación es bienvenido, pero subrayó la premisa fundamental de que la libertad de esparcimiento no puede estar por encima del orden público. Por ello, dijo, se escucharon las voces de empresarios, hoteleros, prestadores de servicios y ciudadanos que exigen que la autoridad retome el control absoluto del espacio público durante estos eventos.

En ese sentido, se exhorta a las autoridades correspondientes a garantizar la seguridad, proteger el patrimonio mediante la reducción de riesgos de accidentes y actos vandálicos, fomentar un modelo de turismo respetuoso del entorno y asegurar que Guerrero continúe siendo un destino atractivo para familias y segmentos de alto poder adquisitivo. Asimismo, se brinda el respaldo del Congreso a los ayuntamientos para que repliquen estos modelos de prevención en sus festividades locales.

Sobre el tema participaron los diputados Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y Arturo Álvarez Angli.

INTERVENCIONES

La diputada Araceli Ocampo Manzanares, intervino sobre el Día Mundial de la Cruz Roja.

La diputada Erika Isabel Guillén Román intervino en relación al Día Mundial de la Libertad de Prensa.

La diputada María Irene Montiel Servín habló sobre 10 de Mayo Día de la Madre. Participaron también las diputadas Marisol Bazán Fernández y Araceli Ocampo Manzanares.

La diputada Beatriz Vélez Núñez, habló en relación al Día Internacional de la Enfermería. Participaron también las diputadas Ana Lilia Botello Figueroa y Araceli Ocampo Manzanares.

El diputado Joaquín Badillo Escamilla, intervino sobre los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad.