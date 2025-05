Convoca el Congreso a Organizaciones y Ciudadanía a presentar propuestas para titular de la CDHEG

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 13 de Mayo del 2025.- La LXIV Legislatura convoca a las universidades, organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas, instituciones académicas, asociaciones, colegios de profesionistas y a todas las ciudadanas y ciudadanos cuya actividad esté vinculada con la defensa de los derechos humanos, para que presenten sus propuestas de candidatas o candidatos para participar en el procedimiento de selección y designación de la o el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.

A propuesta de la Junta de Coordinación Política, las y los diputados aprobaron dicha convocatoria que establece que será la Jucopo la encargada de recibir, cotejar, revisar e integrar expedientes de los aspirantes; vigilar el debido cumplimiento en la entrega de la documentación necesaria; valorar los antecedentes curriculares de los aspirantes; en su caso, registrar a las y los candidatos que cumplieron con los requisitos para ser presidenta o presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, y formular la terna correspondiente.

Las solicitudes de registro de candidatas o candidatos a ocupar el cargo se recibirán del 13 al 22 de mayo de 2025 en un horario de las 9:00 a las 15:00 horas por la Presidencia de la Jucopo, a través del personal técnico que designe, en el Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, Boulevard Vicente Guerrero Trébol Sur Sentimientos de la Nación S/N Colonia Villa Moderna C.P. 39075, en Chilpancingo de los Bravo.

La convocatoria también establece que, si la actual titular de la Comisión de los Derechos Humanos desea ser reelecta para un segundo periodo deberá manifestarlo por escrito ante la Jucopo antes de que concluya el periodo de inscripción, y cumplir con los requisitos de la convocatoria.

Los requisitos para ocupar el cargo son tener ciudadanía mexicana; estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, tener cuando menos 30 años cumplidos al día de la designación; gozar de buena reputación, no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal, ni estar inhabilitado para el desempeño de cargos públicos.

Asimismo, haber residido en el Estado durante cinco años anteriores al día de su nombramiento; contar con conocimientos especializados y experiencia debidamente comprobados en el ámbito de su competencia; poseer al día de su nombramiento título y cédula profesional de licenciado en áreas afines a las de su competencia; no ser ministro de ningún culto religioso; no haber sido titular de ninguna dependencia, entidad u organismo de la administración pública estatal o municipal, o representante popular federal o estatal, durante dos años previos a su designación; y no haber sido dirigente de algún partido político ni postulado para cargo de elección popular dentro de los tres años anteriores a su designación.

Una vez realizada la valoración curricular y cumplimiento de requisitos, se elaborará la lista que contenga en orden de registro los nombres de las y los candidatos que cumplieron los requisitos para su publicación inmediata en el portal de internet del Congreso del Estado y en cuando menos dos diarios de circulación estatal para que, en consulta a la ciudadanía en general, dentro de los cinco días siguientes a la publicación, puedan aportar elementos de juicio a la Jucopo.

Luego de concluir el periodo de consulta a la ciudadanía, el presidente de la Jucopo o quien este designe, comunicará a cada uno de ellos, fecha y hora para la exposición de su plan de trabajo, misma que podrá ser de manera virtual o presencial, conforme lo señala la fracción V del artículo 24 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.

Luego de realizar el análisis y las comparecencias de las candidaturas, la Jucopo propondrá al Pleno del Congreso para su aprobación por las dos terceras partes del total de los integrantes del Congreso, la propuesta de terna correspondiente, para elegir de entre ellos a la o el Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado.

Una vez electa o electo el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, rendirá protesta ante al Pleno y entrará en funciones a partir del día siguiente de su toma de protesta para un periodo de 4 años contados a partir del día de su designación.

Dictámenes

En la misma sesión, se aprobó la donación a título gratuito el predio denominado Mumuxcli de la localidad de Apetlaca, propiedad del municipio de Cuetzala del Progreso a favor de la Secretaría de la defensa Nacional. Fundamentó el dictamen el diputado Vladimir Barrera Fuerte.

También se aprobó un exhorto al titular de la Dirección de Tránsito, Caminos, Puertos y Aeropuertos del Estado para que realice controles vehiculares rutinarios para la verificación del uso obligatorio de cascos de seguridad certificado de motociclistas, así como a su acompañante, para salvaguardar la integridad y seguridad de los motociclistas y sus acompañantes. A nombre de la Comisión de Transportes fundamentó el diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón, promovente también de la propuesta.

Intervenciones.

La diputada Leticia Rodríguez Armenta intervino con el tema “Diálogo y respeto para Puerto Vicente Guerrero”.

Las diputadas Claudia Sierra Pérez y Erika Lürhs Cortés, respectivamente, intervinieron con el tema “15 de mayo, Día de la Maestra y el Maestro”, sumándose al mismo las diputadas María de Jesús Galeana Rafilla y Araceli Ocampo Manzanares, así como el diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.

La diputada Leticia Mosso Hernández (PT) intervino sobre “El derecho a la educación universitaria de las personas jóvenes en Guerrero”, tema al que se sumó la diputada Marisol Bazán Fernández (Morena).