Cuauhtémoc encarna la dignidad de una Nación que supon forjarse como patria independiente y sus ideales deben mantenerse vigentes: Carabias

Ixcateopan de Cuauhtémoc, Gro., a 26 de septiembre de 2025.- En el 76 Aniversario del descubrimiento de los restos del último Huey Tlatoani o Rey-sacerdote Azteca, Cuauhtémoc, el diputado Alejandro Carabias Icaza, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado destacó que no solo se debe rendir homenaje a un personaje del pasado, sino que se debe mantener la vigencia de sus ideales en el presente y proyectarlos hacia el futuro, con la fuerza de una memoria que recuerde que la libertad, la soberanía y la identidad cultural no se negocia.

Al pronunciar el discurso a nombre de las y los diputados de la LXIV Legislatura, en la sesión pública y solemne en Ixcateopan, a la que asistieron la titular del Ejecutivo Estatal, Evelyn Salgado Pineda, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval y el presidente municipal, Juan Carlos Rodríguez Barrera, el legislador aseguró que Cuauhtémoc encarna la dignidad de los pueblos originarios, la voz de quienes se negaban a desaparecer y la raíz de una nación que supo levantarse de la adversidad y forjarse como patria independiente, lo que los convoca a reflexionar sobre la identidad y los retos del presente.

“Así como el último Tlatoani se enfrentó a un mundo adverso, hoy nuestras comunidades enfrentan desafíos como la desigualdad, pobreza y marginación, y la amenaza a nuestras culturas originarias. Rendir homenaje a Cuauhtémoc significa también asumir el compromiso de trabajar por un Guerrero más respetuoso de la diversidad cultural que nos da identidad” apuntó Carabias Icaza.

En su intervención, Juan Carlos Rodríguez Barrera, destacó que a 76 años de la exhumación de los restos del Tlatoani Cuauhtémoc, su legado simboliza dignidad y resistencia. Recordó que el hallazgo en 1949 reafirmó las raíces de México y la memoria histórica, al tiempo que resaltó que rendir homenaje al último gran mexica es reconocer la diversidad cultural y las luchas indígenas.

Subrayó que honrar a Cuauhtémoc implica también asumir el compromiso de construir un país más justo, libre y digno, inspirado en los valores de soberanía e identidad que representan su vida y su ejemplo. “Su figura sigue siendo un referente de la resistencia de los pueblos originarios y un llamado a preservar la fortaleza cultural que da sentido a la nación”, enfatizó.

Por su parte, la titular del Ejecutivo Estatal, Evelyn Salgado Pineda, dijo que Cuauhtémoc es ejemplo de dignidad y resistencia que inspira a las y los guerrerenses. Recordó su liderazgo en la defensa de Tenochtitlán y su valentía ante Hernán Cortés, destacando que en Ixcateopan reposan sus restos, símbolo vivo de la memoria indígena y afromexicana. Señaló que su legado fortalece la identidad y el orgullo de nuestro pueblo.

Mencionó que hace 76 años, un 26 de septiembre de 1949, dicho recinto fue reconocido como lugar de memoria y testimonio histórico, debido a que Cuauhtémoc, formado desde niño en el Calmécac, alcanzó el rango de Tlacatecatl en Tlatelolco y se distinguió por su valentía en la defensa de su pueblo. Tras la muerte de Cuitláhuac, asumió el mando como tlatoani en el momento más difícil, encabezando la resistencia contra el invasor con firmeza y honor, hasta resistir en Tlatelolco, el último reducto de libertad sin quebrantarse ni claudicar jamás.

Agregó que en esta tierra sagrada, donde la fe y la historia se entrelazan, y donde los restos de Cuauhtémoc descansan, se honra nuestro pasado al recordar al tlatoani que guio a su pueblo con orgullo, dignidad y la frente en alto. Por lo que conminó a seguir su ejemplo para seguir dando fuerza a los pueblos originarios al ser parte de nuestra historia.

“Que nunca olvidemos de dónde venimos ni dejemos de luchar por la justicia, que el ejemplo de Cuauhtémoc nos siga inspirando a vivir con dignidad, defender nuestra raíz, nuestra identidad y mantener en alto el orgullo de ser guerrerenses”. finalizó la gobernadora.

En la sesión, la diputada Catalina Apolinar Santiago dio lectura a la reseña histórica del último Huey Tlatoani o Rey-sacerdote Azteca “Cuauhtémoc”, y el descubrimiento de sus restos.