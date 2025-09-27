Evelyn Salgado impulsa con obras el desarrollo del Pueblo Mágico de Ixcateopan

Anuncio

Suman más de 23 MDP de inversión en Ixcateopan para detonar el turismo en la zona Norte

La Gobernadora asistió a la ceremonia del Congreso del Estado por el 76 aniversario del descubrimiento de los restos de Cuauhtémoc

Llama la mandataria estatal a honrar el legado de dignidad y orgullo de Cuauhtémoc

Ixcateopan de Cuauhtémoc, Gro., a 26 de Septiembre del 2025.– La Gobernadora Evelyn Salgado Pineda inauguró la segunda etapa del empedrado artesanal con mármol de la avenida “Vicente Guerrero”, en este Pueblo Mágico, sumando un total de ocho obras con una inversión superior a 23 millones de pesos para impulsar el desarrollo turístico del municipio donde se encuentran los restos del último Huey Tlatoani Azteca, Cuauhtémoc.

Durante su gira de trabajo en la zona Norte de Guerrero, la mandataria destacó que esta obra, con una inversión de 9 millones de pesos, incluye empedrado y drenaje en el corazón de Ixcateopan, generando un espacio digno para las familias y visitantes.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel, precisó que los trabajos se complementan con la construcción de una plazoleta con 2 millones de pesos y la rehabilitación del museo con otros 4 millones, entre otras acciones, en beneficio de más de 2 mil habitantes.

“Más allá de la obra física, hoy celebramos lo que significa para el pueblo de Ixcateopan: Mejor movilidad, calles limpias y un entorno que genera orgullo para quienes nos visitan”, expresó la gobernadora.

Posteriormente, la titular del Poder Ejecutivo asistió como invitada especial a la sesión pública y solemne del Congreso del Estado con motivo del 76 aniversario del descubrimiento de los restos de Cuauhtémoc que reposan en la iglesia de Santa María de la Asunción.

Ante las y los integrantes de la LXIV Legislatura, la mandataria llamó a seguir el ejemplo del último Tlatoani, recordando que Guerrero ha sido tierra de luchas por la libertad, cuna de movimientos que cambiaron el rumbo de la nación y guardián de la memoria indígena.

Desde este lugar, la mandataria reafirmó el compromiso de seguir honrando la herencia indígena mexicana, con la dignidad y el orgullo que Cuauhtémoc legó a su pueblo.

La Gobernadora Evelyn Salgado Pineda junto con diputadas y diputados integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura, encabezados por los presidentes de la Mesa Directiva, Alejandro Carabias y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval, realizaron una guardia de honor en los restos del último Huey Tlatoani o Rey-sacerdote Azteca “Cuauhtémoc”.