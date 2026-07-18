Designan Comisión Especial para la elección del recipiendario de la Presea “Sentimientos de la Nación 2026”

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 17 de Julio del 2026.- El Pleno del Congreso del Estado designó a la Comisión Especial encargada de expedir la convocatoria y dictaminar las candidaturas a recipiendario de la Presea “Sentimientos de la Nación 2026”.

Dicha comisión quedó integrada por las diputadas y los diputados coordinadores de los grupos y representaciones parlamentarias que integran la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura, garantizando con ello la representación de todas las expresiones políticas.

De acuerdo con los considerandos del acuerdo emitido por la Junta de Coordinación Política, este órgano especial tendrá la alta responsabilidad de elaborar, expedir y difundir ampliamente la convocatoria correspondiente, para hacerla del conocimiento general.

La presea constituye el reconocimiento más importante que otorga el Poder Legislativo de Guerrero cada 13 de septiembre en sesión pública y solemne en la Iglesia de la Asunción de María, hoy Catedral de Chilpancingo, donde en 1813 se instaló el Primer Congreso de Anáhuac y el Generalísimo Don José María Morelos y Pavón dictó los “Sentimientos de la Nación”, documento considerado como la base del constitucionalismo mexicano.

El galardón se otorga a nacionales o extranjeros que sean dignos de portarlo, conforme a su cercanía con los principios de ese importante e histórico documento político: la lucha por la paz, la democracia, la defensa de los derechos humanos y los más altos valores de la humanidad.

Para dar cumplimiento y validez legal a este proceso, se dispuso también la publicación del acuerdo parlamentario en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Esta Comisión Especial está integrada por los diputados Joaquín Badillo Escamilla, Alejandro Bravo Abarca, Arturo Álvarez Angli y Robell Urióstegui Patiño, así como las diputadas Leticia Mosso Hernández, Erika Lorena Lührs Cortés y María Irene Montiel Servín.