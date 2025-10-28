Diputada pide que programa de Apoyo para refugios de mujeres víctimas de violencia, no desaparezcan del presupuesto federal 2026

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 27 de Octubre del 2025.- La diputada Erika Lorena Lührs Cortés (MC) propuso una proposición con Punto de Acuerdo Parlamentario por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que el “Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género” no desaparezca en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026.

En un Punto de Acuerdo, que analizan las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Presupuesto y Cuenta Pública, la diputada argumentó que la propuesta también tiene la finalidad de tener claridad sobre los recursos federales que recibirá para 2026 y siga siendo un rubro importante de protección a mujeres víctimas de violencia en Guerrero.

Y es que señala que existe la propuesta de que en el próximo ejercicio fiscal se fusione el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género con otro llamado Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención a las Causas.

Informó que, en estos días, en que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se encuentra en el análisis del Presupuesto de la Federación 2026, es necesario que se considere que esté programa no desaparezca, y por el contrario, se destinen recursos para que funcione como un programa autónomo e independiente del “Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención a las Causas”.