Diputado presenta iniciativa para fortalecer el emprendimiento digital

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Chilpancingo, Gro., a 14 de Septiembre del 2026.- Para reconocer, fomentar e impulsar el emprendimiento digital como parte de la actividad económica del estado, integrándolo como criterio prioritario para el otorgamiento de estímulos e incentivos económicos oficiales, el diputado Julián López Galeana presentó una iniciativa de reforma y adiciones a la Ley 487 de Fomento Económico, Inversión y Desarrollo del Estado de Guerrero.

Al exponer los motivos de su propuesta, el diputado independiente manifestó que la transformación digital ha modificado la manera de emprender y hacer negocios, permitiendo que desde un teléfono celular o una computadora se puedan promocionar productos, recibir pedidos, realizar cobros y acceder a mercados más amplios.

Señaló que muestra de ello son los datos arrojados durante la pandemia, cuando cerca del 30 por ciento de las empresas en México implementaron ventas por Internet.

Añadió que en Guerrero los Censos Económicos 2024 del INEGI, con información correspondiente a 2023, registraron 25 mil 935 unidades económicas que utilizan Internet para desarrollar sus actividades, de las cuales 42.3 por ciento empleó tiendas en línea.

Estas cifras, abundó, reflejan que el uso de herramientas digitales ya forma parte de la actividad económica de la entidad y evidencia la necesidad de que la legislación acompañe esta transformación.

Por ello, la propuesta busca establecer las bases para una política pública que apoye a emprendedores y MIPyMES, particularmente para jóvenes, mujeres, artesanas y artesanos, pequeños comerciantes y productores, que facilite el acceso a nuevos mercados, fortalezca los negocios existentes y convierta la tecnología en una herramienta para el crecimiento económico y el bienestar de las familias guerrerenses.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo para su análisis y emisión del dictamen.

Exhorto al gobierno de Acapulco

En otro tema, el diputado Julián López presentó un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Municipal de Acapulco de Juárez, a que implemente las acciones necesarias para la recuperación de espacios invadidos en la vía pública, garantizando el libre tránsito peatonal y vehicular, en beneficio de la población.

Al respecto, el legislador informó que en diversas zonas del puerto las avenidas, banquetas, accesos peatonales y áreas de uso común han sido ocupados de manera irregular, generando problemas de movilidad, riesgos para la seguridad y afectaciones a la imagen urbana.

Aunque reconoció que durante el Tianguis Turístico se observó un Acapulco con calles y banquetas despejadas, esta acción no tuvo continuidad una vez concluido el evento. Ante esto, dijo, es necesario pasar de las medidas temporales al establecimiento de una política permanente que garantice condiciones de movilidad, accesibilidad y seguridad para la población.

Esta propuesta fue turnada a la Comisión de Transporte.