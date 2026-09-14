Evelyn Salgado honra a los Niños Héroes y refrenda compromiso de unidad por un México libre y en paz

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Chilpancingo, Gro., a 13 de Septiembre del 2026.- La gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó la ceremonia conmemorativa por el 179 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, acompañada por mandos del Ejército, Fuerza Aérea, Armada de México y autoridades de los poderes Legislativo y Judicial.

Con la Bandera Nacional a media asta, la mandataria estatal montó una guardia de honor en memoria de los cadetes que entregaron su vida en defensa de la patria el 13 de septiembre de 1847, luego del pase de lista a Juan de la Barrera, Juan Escutia, Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca, Agustín Melgar y Vicente Suárez.

Durante el acto, realizado en la 35 Zona Militar, Salgado Pineda destacó que, a 179 años de aquella gesta, Chapultepec mantiene vigente el valor de la unidad nacional y el compromiso de defender la soberanía todos los días. “Por encima de cualquier diferencia existe algo que nos une y nos pertenece a todas y todos: México”, afirmó.

La gobernadora también reconoció a las mujeres y hombres del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Armada de México, por su apoyo a las familias guerrerenses durante huracanes, desastres naturales y con la seguridad en la comunidades del estado.

Con la presencia de alumnas y alumnos de la Escuela Primaria “Damián Carmona”, la gobernadora Salgado Pineda refrendó su compromiso de continuar trabajando por la construcción de un país libre, soberano, justo y en paz.



Como parte de la ceremonia, elementos del 50 Batallón de Infantería realizaron una salva de fusilería en honor a los cadetes del Colegio Militar que ofrendaron su vida en defensa de la Nación.



Asistieron a la ceremonia la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Erika Isabel Guillén Román; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; el comandante de la 35 Zona Militar, Juan Ignacio Hernández Velasco; el comandante de la Octava Región Naval, Martín Enrique Barney Montalvo; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Óscar García Ponce de León; el fiscal general del Estado, Zipacná Jesús Torres Ojeda, así como mandos militares y funcionarios estatales.