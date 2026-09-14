En Aniversario 213 del Primer Congreso de Anáhuac… Llama el Congreso a seguir honrando el legado de libertad y dignidad de Morelos

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Asiste la gobernadora Evelyn Salgado para entregar la Presea “Sentimientos de la Nación”.

El recipiendario Bernardo Rosendo Ponce llamó a consolidar la cultura como un derecho.

Chilpancingo, Gro., a 13 de Septiembre del 2026.- En el marco del 213 Aniversario de la Instalación del Primer Congreso de Anáhuac y la Proclamación de Los Sentimientos de la Nación, la diputada Erika Isabel Guillén Román, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, hizo un enfático llamado a quienes hoy tienen el privilegio y la responsabilidad de servir, a conducirse con la virtud de Morelos y anteponer el interés colectivo al beneficio personal.

Esto durante la Sesión Pública y Solemne realizada este domingo desde la Catedral de la Asunción de María de Chilpancingo, donde se dieron cita la titular del Poder Ejecutivo Estatal, Evelyn Cecia Salgado Pineda; el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; el recipiendario de la Presea Sentimientos de la Nación, el artista Bernardo Rosendo Ponce, así como senadores, diputados federales, presidentes municipales, secretarios de despacho, mandos castrenses y público en general.

La legisladora recordó que hace más de dos siglos, en Chilpancingo, el Generalísimo José María Morelos y Pavón entregó al Primer Congreso de Anáhuac mucho más que 23 principios. “Entregó una Nación tratando de escribirse a sí misma. Heredamos sus palabras y sus responsabilidades. Nos corresponde ahora demostrar que somos dignos de ambas y hacer de la libertad un derecho y de la dignidad humana el principio irrenunciable de nuestra Patria”, remarcó.

Abundó en que Morelos comprendió que la independencia política era apenas el comienzo, y por tanto, era indispensable buscar la soberanía popular, a través de la creación de instituciones, derechos y límites al poder, para evitar el retorno de la tiranía, garantizando un orden jurídico capaz de impedir que la voluntad de una persona se coloque por encima de la voluntad de toda una Nación.

En ese sentido, refirió que es precisamente ahí donde los Sentimientos de la Nación encuentran continuidad en el constitucionalismo contemporáneo. “La libertad que Morelos imaginó encuentra hoy una de sus expresiones más profundas en los derechos humanos y los principios esenciales de igualdad y no discriminación”, subrayó.

Tras recibir la Presea “Sentimientos de la Nación” de manos de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el recipiendario Bernardo Rosendo Ponce ofreció un mensaje al público presente, destacando que la recibe “con gran responsabilidad y a nombre también de las mujeres y hombres que desde sus comunidades, instituciones, escuelas y expresiones culturales contribuyen a construir un estado más justo y digno”.

Destacó que los postulados de Morelos, como la soberanía, igualdad, justicia, libertad y dignidad humana, mantienen plena vigencia, por lo que llamó a convertirlos en acciones concretas.

El renombrado artista reivindicó a la cultura como un derecho humano y una herramienta para ejercer otros derechos, fortalecer la identidad, prevenir la violencia, promover la educación y construir la paz, todo lo cual -consideró- debe ocupar un lugar central en las políticas públicas.

Asimismo, resaltó la necesidad de preservar la riqueza cultural de Guerrero, como son las lenguas originarias, las tradiciones, conocimientos y expresiones de los pueblos indígenas y afromexicanos, y a la vez generar oportunidades dignas para quienes la producen y promueven.

Como parte de su compromiso, afirmó que trabaja desde hace 18 años en un proyecto para el rescate, preservación y difusión del patrimonio de su tierra natal, que contempla la consolidación de la nueva denominación de origen “Lacas de Olinalá” y el proyecto del Museo Nacional de las Lacas, con espacios para artesanos de la región Montaña, con capacidad de funcionar como centro de diseño, innovación y comercialización de artesanías, contribuyendo al desarrollo regional.

Cerró la ronda de intervenciones la gobernadora Evelyn Salgado, resaltando que los ideales plasmados por José María Morelos y Pavón en Los Sentimientos de la Nación, hace 213 años, mantienen plena vigencia y representan un compromiso permanente con la soberanía, la justicia, la igualdad, la libertad y la dignidad del pueblo.

Destacó la labor del recipiendario, orgullosamente originario de Olinalá, por preservar, innovar y transmitir los conocimientos y técnicas de las lacas de su tierra, llevando la riqueza cultural de Guerrero a escenarios nacionales e internacionales, y contribuyendo a que esta tradición permanezca en las nuevas generaciones.

En ese tenor, resaltó que con este galardón se rinde también homenaje a las miles de artesanas y artesanos que mantienen vivos los saberes transmitidos de generación en generación, y que forman parte de la identidad de Guerrero.

La gobernadora convocó finalmente a seguir haciendo realidad los ideales de Morelos, reafirmando la vocación del estado de Guerrero como “cuna de la Patria y corazón de la Soberanía”.

En el inicio del acto, la diputada Obdulia Naranjo Cabrera fue encargada de hacer el Pase de Lista de los Diputados Constituyentes, mientras que la diputada Leticia Mosso Hernández dio lectura a Los Sentimientos de la Nación, ambas en su calidad de secretarias de la Mesa Directiva.