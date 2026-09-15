Reconoce el Congreso labor de los periodistas de Guerrero; premia trayectorias destacadas

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Chilpancingo, Gro., a 14 de Septiembre del 2026.- El Congreso del Estado realizó la primera edición del Reconocimiento “Sentimientos de la Nación – Decanos del Periodismo 2026”, para distinguir la trayectoria de mujeres y hombres que durante décadas han ejercido la labor periodística en Guerrero y contribuido, desde distintos medios y espacios, a informar a la sociedad y preservar la memoria histórica de la entidad.

En el acto se dieron a conocer los resultados de la convocatoria, en la que participaron 19 periodistas de las distintas regiones del estado, resultando en primer lugar Mario García Rodríguez, con 53 años de antigüedad acreditada; en segundo Carlos Eduardo Ortiz Moreno, con 47 años, y en tercero Rogelio Memije del Moral, con 45 años acreditados.

Los galardonados recibieron reconocimiento, medalla y un incentivo económico, mientras que al resto de participantes se le otorgó reconocimiento a su amplia trayectoria.

Al dirigir un mensaje, el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Joaquín Badillo Escamilla, destacó que no se puede concebir la construcción de una sociedad sin la participación del periodismo, cuyos profesionales dedican su vida a investigar, analizar e informar sobre los acontecimientos que trascienden en las comunidades, ciudades, el estado y el país.

Explicó que la propuesta de reconocer a las y los decanos fue planteada por el encargado de la Dirección de Comunicación, Francisco Javier Flores Valdés, como un homenaje a la trayectoria de quienes han dedicado gran parte de su vida al periodismo.

Badillo Escamilla aprovechó para refrendar la disposición del Poder Legislativo para escuchar al gremio periodístico y trabajar en las reformas que permitan actualizar y fortalecer los mecanismos destinados a su bienestar.

Asimismo, llamó a mantener un ejercicio profesional sustentado en la ética, la verificación de la información y la responsabilidad ante los retos que representan las redes sociales y las nuevas tecnologías.

En su oportunidad, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Erika Isabel Guillén Román, reconoció a las y los decanos porque no solamente han sido testigos de la historia de Guerrero, sino que la han hecho llegar a la ciudadanía de manera puntual, decidida y, en muchas ocasiones, valiente.

Destacó, además, la capacidad de las y los periodistas para adaptarse a los cambios sociales y a las nuevas tecnologías, manteniendo su compromiso de informar, por lo que les refrendó el compromiso del Congreso del Estado de velar por sus causas y bienestar.

En representación del jurado calificador, el periodista acapulqueño Julio Zenón Flores informó que para determinar los resultados se consideraron los requisitos establecidos en la convocatoria, particularmente la antigüedad comprobada, la documentación presentada y la vigencia en el ejercicio periodístico.

Junto con Guillermo Mejía Pita, integrante también del jurado, resaltó la importancia de reconocer a quienes, por su experiencia y trayectoria, han sido referentes y formadores de distintas generaciones de comunicadores.

En sus intervenciones, los galardonados compartieron reflexiones sobre el presente y futuro de la profesión, solicitando al Poder Legislativo su coadyuvancia para digitalizar y preservar la memoria periodística, así como legislar para garantizar la libertad de expresión.

Durante la ceremonia también se reconoció la participación de Manuel Ramírez Trejo, Javier Francisco Reyes, Marisela Domitila Gutiérrez Hernández, Salvador Oyorzábal Abarca, Juan Antonio Guevara Campillo, Florentino Gatica Gregorio, David Martínez Téllez, Blanca Katy Ramírez Salgado, Rogelio Agustín Esteban, María del Rosario García Orozco, Elino Villanueva González, Salomón García Gálvez, Víctor Manuel Tello Zapata, Miguel Ángel Ortiz Ibarra, Federico Sariñana Valdez y Miguel Ángel Mata Mata, quienes atendieron la convocatoria de esta primera edición.

Asistieron también la diputada Obdulia Naranjo Cabrera y los diputados Alejandro Carabias Icaza, Pánfilo Sánchez Almazán, Vladimir Barrera Fuerte y Juan Valenzo Villanueva, además de representantes de medios de comunicación y periodistas de amplia trayectoria.