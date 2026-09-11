Pide el Congreso un censo en Yetla tras desbordamiento de río

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Chilpancingo, Gro., a 10 de Septiembre del 2026.- Para evaluar los daños ocasionados al patrimonio de las familias de la comunidad de Yetla por el desbordamiento del arroyo el pasado 24 de agosto, el Congreso del Estado exhortó a la Delegación de Programas para el Bienestar Guerrero y las secretarías de Bienestar y de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, a que en coordinación con el Ayuntamiento, autoridades comunitarias y demás instituciones competentes realicen un censo integral en dicha localidad del municipio de Coyuca de Benítez.

Lo anterior a propuesta del diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón (Morena), quien en su punto de acuerdo refirió que las lluvias intensas de esa fecha provocaron el desbordamiento del arroyo que atraviesa dicha comunidad, afectando a más de cien viviendas.

Expuso, además, que la fuerte corriente de agua causó pérdidas en huertas y parcelas destinadas al cultivo de sandía, limón, mango y maíz, así como la muerte de animales de crianza, lo que impactó fuertemente la economía de las familias que dependen de las actividades agrícolas, pecuarias y comerciales a pequeña escala.

Expuso que dichas afectaciones se deben analizar en el contexto de vulnerabilidad hidrometeorológica que caracteriza a la región Costa Grande, ya que la propia Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno del Estado advirtió que las lluvias podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, y ocasionar inundaciones y deslaves.

En ese contexto, consideró que no se trata únicamente de atender los daños consumados, sino de generar información confiable que permita reducir riesgos futuros y fortalecer la capacidad de recuperación de la comunidad.

El exhorto a las dependencias mencionadas es para que realicen un censo que dé a conocer el número de viviendas afectadas y su grado de daño; las familias damnificadas y la integración de cada hogar; los enseres domésticos perdidos o inutilizados; las condiciones estructurales y de habitabilidad de los inmuebles; la superficie agrícola y tipos de cultivo afectados; pérdida de animales de traspatio o unidades pecuarias; daños a comercios, talleres y actividades económicas familiares; afectaciones a caminos, servicios básicos e infraestructura comunitaria, y las necesidades inmediatas de alimentación, agua, salud, limpieza, vivienda y reactivación productiva.

Dicho censo, alertó, debe realizarse mediante visitas domiciliarias y recorridos de campo, con evidencia documental, fotográfica y georreferenciada, evitando registros duplicados y garantizando que ninguna persona sea excluida por falta de documentación, condiciones de aislamiento, discapacidad, edad, género o situación económica.