“Nunca claudicar”: Javier Saldaña llama a egresados de la UAGro a luchar por sus metas

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Acapulco, Gro., a 11 de Septiembre del 2026.- El maestro emérito y ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán, llamó a los jóvenes egresados a no rendirse ante los obstáculos y mantenerse firmes en sus objetivos profesionales.

Durante su participación en la ceremonia de clausura de la Facultad de Lenguas Extranjeras (FALE), Generación 2022-2026, Saldaña destacó que la educación, el trabajo y la disciplina son herramientas fundamentales para construir un mejor futuro.

Ante estudiantes y padres de familia, compartió parte de su experiencia personal y recordó que su trayectoria profesional comenzó desde abajo, realizando diversos trabajos mientras estudiaba la carrera de Derecho.

Por ello, sostuvo que la constancia es indispensable para alcanzar cualquier meta.

“Se requiere mucha disciplina, mucha transparencia y nunca claudicar”, expresó ante los egresados.

Finalmente, felicitó a los integrantes de la Generación 2022-2026 y reconoció el esfuerzo de sus familias durante esta etapa de formación universitaria.