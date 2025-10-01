Entrega el Presidente de la JUCOPO, Jesús Urióstegui su primer informe de trabajo legislativo 

Anuncio

“Día a día ponemos el corazón para servirle a nuestro pueblo”, expresó

Chilpancingo, Gro., a 30 de Septiembre del 2025.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, Jesús Urióstegui García cumplió este día con entrega de su primer Informe de trabajo legislativo.

“Con mucho compromiso entregué a mi compañero Presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Carabias Icaza, mi Primer Informe de Trabajo Legislativo de esta 64 Legislatura”, expresó el legislador.

Este acto representa su compromiso con la transparencia y la responsabilidad de informar al pueblo de Guerrero el trabajo que realiza la Jucopo en favor de los guerrerenses.

“Este informe es el reflejo del esfuerzo conjunto de todas y todos los diputados, mujeres y hombres con historia en Guerrero, que día a día ponemos el corazón para servirle a nuestro pueblo”, subrayó el presidente de la JUCOPO.

Agradeció el acompañamiento de sus compañeras y compañeros diputados de Morena y demás fracciones que integran el órgano legislativo. “¡Con convicción seguiremos trabajando por y para el pueblo!”, aseguró Jesús Urióstegui García.