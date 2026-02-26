Diputada propone reformar Ley de obras públicas para garantizar infraestructura resiliente en Guerrero

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 26 de Febrero de 2026.– Con el propósito de fortalecer los criterios de planeación, contratación y supervisión de las obras públicas, garantizando mayor transparencia, eficiencia en el uso de los recursos y mejores mecanismos de control que aseguren calidad, legalidad y beneficio social en la infraestructura ejecutada en la entidad, la diputada Violeta Martínez Pacheco presentó una iniciativa para reformar y adicionar la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero.

En su exposición, la legisladora señaló que la obra pública es una decisión política que incide directamente en la seguridad, el bienestar y la vida de las personas, pues cada carretera, edificio e infraestructura refleja la manera en que el Estado concibe el desarrollo y, sobre todo, cómo protege a su población frente a los riesgos que enfrenta.

Recordó que, tras el paso de los huracanes Otis y John en Guerrero, se marcó un antes y un después: no solo quedó evidenciada la fuerza de la naturaleza, sino también la fragilidad de muchas obras que durante años se consideraron suficientes.

“Los riesgos climáticos y naturales ya no son eventos excepcionales; son una realidad permanente. Por ello, la respuesta del Estado debe ser que las políticas públicas estén alineadas y orientadas a la Agenda 2030, implementando nuevos modelos y proyectos de construcción sustentables y sostenibles para avanzar en la transformación de nuestro querido estado”, afirmó.

Explicó que la iniciativa fortalece el artículo 22 de la Ley de Obras Públicas, para que las características climáticas y geográficas se traduzcan obligatoriamente en criterios de diseño, construcción y supervisión orientados a la prevención del riesgo y la resiliencia estructural.

Asimismo, se adiciona el artículo 22 Bis, que establece la obligación permanente de contar con Lineamientos Técnicos de Construcción Resiliente, de carácter obligatorio, preventivo y continuo, aplicables sin depender de declaratorias de emergencia y actualizables conforme al avance técnico y científico.

EXHORTO SEMARNAT

En otros asuntos, la diputada propuso exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales federal para que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con autoridades estatales y municipales competentes, realice una investigación técnica y científica integral sobre la contaminación del río, los escurrimientos y los cuerpos de agua ubicados en la localidad de Santa Rosa de Lima, municipio de Coyuca de Benítez, considerando la interconexión de estos afluentes con otros pueblos y comunidades de la región.

El objetivo es identificar fuentes de contaminación, evaluar los impactos ambientales y sanitarios, y proponer medidas de prevención, mitigación y restauración ecológica, con la participación de especialistas e instituciones de investigación en la materia.

Esta propuesta se analiza al interior de las Comisiones Unidas de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, y de Agua, Infraestructura y Recursos Hidráulicos.