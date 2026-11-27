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Chilpancingo, Gro., 27 de noviembre de 2026.- El Congreso de Guerrero exhortó al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado (IEPC-Gro) para que conozca y analice los antecedentes públicos de las empresas proveedoras de material electoral, particularmente la contratación celebrada con Cajas Graf, S.A. de C.V. durante el proceso electoral de 2021, por un monto aproximado de 49 millones de pesos, a efecto de que se determinen las medidas institucionales que correspondan en caso de irregularidades.

Este punto de acuerdo fue llevado a tribuna por la diputada Diana Bernabé Vega (Morena), quien remarcó que el dinero público debe ejercerse con honestidad, transparencia y rendición de cuentas, por lo que consideró necesario revisar los señalamientos sobre posibles irregularidades en contrataciones de materiales electorales, sin prejuzgar ni atribuir responsabilidades mientras no existan pruebas que las acrediten.

El exhorto aprobado por el Congreso local contempla que el Órgano Interno de Control del IEPC-Gro brinde un informe detallado sobre las auditorías, investigaciones, denuncias y procedimientos relacionados con las contrataciones de materiales electorales, y que la Auditoría Superior del Estado valore realizar una revisión específica de estos procedimientos, las condiciones de competencia, los contratos, los pagos y el cumplimiento de las obligaciones.

También, que si en la revisión se advierten elementos que actualicen las causas previstas en el artículo 212 de la Ley Número 483, el Consejo General promueva ante el Congreso el procedimiento correspondiente, incluida, en su caso, la remoción de la persona titular del Órgano Interno de Control, con respeto al debido proceso y al derecho de audiencia.

“La autonomía de los organismos electorales no los exime de la fiscalización ni de la rendición de cuentas, y enfatizó que el propósito no es condenar a nadie sin pruebas, sino garantizar que se investiguen los hechos y que cada peso del presupuesto público tenga un destino legal y transparente”, concluyó la legisladora.