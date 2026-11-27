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Chilpancingo, Gro., a 26 de noviembre de 2026.- El Congreso del Estado exhortó al titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina) del Gobierno del Estado a restablecer de manera inmediata la entrega de placas de circulación en las agencias fiscales donde haya interrupciones, insuficiencias o retrasos, garantizando la continuidad y prestación oportuna de dicho servicio a la ciudadanía.

Lo anterior a propuesta del diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón (Morena), quien señaló desde tribuna que cualquier interrupción, insuficiencia o retraso prolongado en la entrega de matrículas puede generar afectaciones que trascienden el ámbito estrictamente administrativo, dando incertidumbre de la documentación exigible para la circulación vehicular.

Abundó que la ausencia de disponibilidad material de las placas no extingue las obligaciones que corresponden a la autoridad administrativa, ni debe traducirse en una situación de incertidumbre indefinida para quienes realizaron sus trámites conforme a derecho.

Y es que, recordó, el año pasado diversos medios de comunicación publicaron dificultades que enfrentaban personas contribuyentes que acudían a las oficinas de dicha secretaría para realizar los pagos correspondientes al reemplacamiento vehicular, sin que existiera disponibilidad inmediata de las láminas, ni de la documentación correspondiente.

Señaló que este antecedente permite identificar una problemática administrativa relevante: que las personas contribuyentes cumplían con las obligaciones fiscales establecidas por la autoridad, pero la conclusión material del procedimiento quedaba supeditada a la posterior disponibilidad de los documentos y elementos oficiales de identificación vehicular.

Por todo lo anterior, se exhortó a la Sefina a que realice las acciones administrativas, presupuestales y operativas necesarias para restablecer este servicio, y para que implemente mecanismos de seguimiento y atención prioritaria de los trámites de emplacamiento pendientes de conclusión, particularmente aquellos en los que las personas contribuyentes hayan cumplido con los requisitos legales y efectuado el pago de los derechos correspondientes, procurando que la entrega de las placas se realice sin imponer requisitos adicionales o cobros duplicados que carezcan de fundamento legal.

Asimismo, que informe a esta Soberanía el estado que guarda la disponibilidad de placas metálicas de circulación en la entidad, número de trámites pendientes de entrega, causas de los retrasos que, en su caso, se encuentren identificados y las acciones implementadas para garantizar el abastecimiento y la continuidad del servicio.