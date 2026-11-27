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Este logro es resultado del esfuerzo solidario de toda la comunidad estudiantil

Chilpancingo, Gro. a 26 de Noviembre del 2026.- La Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) recibió el galardón internacional “Universidad Resiliente” otorgado por la International Association of Student Affairs and Services (IASAS), gracias a su gran labor solidaria tras el paso del huracán Otis en 2023.

La secretaria general de la UAGro, Dra. América Guadalupe Bautista Salgado, recibió de manera virtual esta importante distinción en representación de la Rectora, Dra. Leticia Jiménez Zamora.

El organismo internacional destaca el profundo compromiso social de la institución guerrerense para garantizar la continuidad educativa.

Este reconocimiento subraya el esfuerzo invaluable de docentes, autoridades y cada estudiante que ha contribuido en la reconstrucción de las comunidades afectadas.

El histórico logro es de toda la comunidad universitaria y demuestra que la educación es fundamental para salir adelante ante la adversidad.