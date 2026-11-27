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Chilpancingo, Gro., 26 de noviembre de 2026.- En un acto de justicia social y laboral, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Joaquín Badillo Escamilla, encabezó este jueves la entrega de pólizas de seguro de vida a trabajadoras y trabajadores de la institución.

En su mensaje durante el acto, el diputado destacó que estas pólizas brindan certeza y respaldo económico ante imprevistos médicos o fallecimientos, mismas que, pese a las limitaciones presupuestales, fueron posibles mediante ajustes financieros estratégicos para priorizar el bienestar de la base trabajadora.

Detalló que el beneficio contratado con la aseguradora Argos contempla una suma asegurada de 700 mil pesos en caso de muerte accidental, 350 mil pesos por fallecimiento y 25 mil pesos para gastos funerarios, en beneficio de un total de 635 integrantes del Poder Legislativo, de los cuales 142 están agremiados a la Sección LV del SUSPEG, 95 al Sindicato Sentimientos de la Nación, 352 trabajadores de confianza y los 46 diputados y diputadas.

En su oportunidad, la secretaria de la Sección LV del SUSPEG, María Antonia Avigay Acevedo Sánchez, reconoció la disposición y el compromiso del diputado Joaquín Badillo para atender las demandas de los agremiados a su sección.

Señaló que, ante la dispersión de la seguridad social con la que cuentan, la firma de estas pólizas representa una medida que brinda mayor tranquilidad y certeza a las y los trabajadores del Congreso del Estado, así como a sus familias.

Estuvieron presentes también el encargado de la Secretaría de Servicios Financieros y Administrativos, Ignacio Rendón Romero; el subdirector de Recursos Financieros, Ernesto Cuadros Gómez; el subdirector de Recursos Humanos, Carlos Jesús Gutiérrez Nájera; el encargado de la Dirección de Comunicación, Francisco Javier Flores Valdés; trabajadoras y trabajadores del Sindicato Sentimientos de la Nación, así como personal de las distintas áreas del Congreso y de la aseguradora Argos.