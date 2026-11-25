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Chilpancingo, Gro., a 24 de Noviembre del 2026.- El Congreso de Guerrero exhortó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a que, en el ámbito de sus atribuciones, realice una investigación pronta, exhaustiva e imparcial del homicidio del periodista Eduardo Flores Salado, agotando todas las líneas de investigación que sean procedentes.

Lo anterior conforme al acuerdo parlamentario propuesto por la diputada Marisol Bazán Fernández (Morena), quien expuso desde tribuna que, en muchas ocasiones, el trabajo de las y los periodistas permite que situaciones de injusticia no permanezcan en silencio, ni queden fuera de la atención pública, lo cual hace que las agresiones contra ellos representen también una amenaza a la sociedad y su derecho a estar informado.

La legisladora relató que el reciente asesinato de Eduardo Flores Salado, periodista con una amplia trayectoria en los medios de comunicación, “es grave y ha lastimado no sólo al gremio periodístico, sino a la sociedad guerrerense, generando indignación y preocupación entre compañeras y compañeros de profesión, organizaciones periodísticas y distintos sectores sociales que exigen el esclarecimiento de los hechos”.

Abundó que luego de ser localizado sin vida el 14 de noviembre de este año, en el municipio de Acapulco, al día siguiente la FGE informó el inicio de una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, y que personal de la Policía Investigadora Ministerial y de los Servicios Periciales se abocaron a determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos e identificar a quien o quienes resulten responsables.

Sin embargo, Bazán Fernández consideró que este crimen no ha sido esclarecido del todo, por lo que es necesario que la investigación contemple todos los elementos que permitan reconstruir los hechos y conocer las posibles razones detrás del mismo.

En ese sentido, el exhorto es para que la Fiscalía agote las líneas de investigación pertinentes, valore la intervención de las instancias especializadas y aplique los instrumentos jurídicos que permitan esclarecer el homicidio con perspectiva de derechos humanos del periodista Eduardo Flores Salado.

Asimismo, para que incorpore en la investigación la pertenencia de la víctima a la comunidad LGBTTTIQ+, a efecto de identificar posibles elementos relacionados con prejuicios, discriminación o violencia motivada por su orientación sexual, identidad o expresión de género, bajo una perspectiva interseccional y de derechos humanos.

Por último, se pide valorar la intervención de la Fiscalía Especializada prevista en los artículos 24, fracción XI Bis y 30 Bis 3 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, así como la aplicación complementaria de los protocolos especializados y la coordinación con las instancias competentes en materia de delitos contra periodistas y libertad de expresión, cuando legalmente proceda. En la misma sesión y por este hecho, se guardó un minuto de silencio en memoria del periodista.