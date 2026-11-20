Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 19 de Noviembre del 2026.- El Congreso del Estado exhortó a la Comisión Nacional del Agua, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal y a los municipios costeros del estado a que elaboren criterios técnicos y ambientales para la apertura y el cierre de las barras lagunares en las regiones Costa Grande y Costa Chica.

Dicho acuerdo parlamentario fue propuesto por la diputada Guadalupe García Villalva, de Morena, con el objetivo de establecer mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para que, considerando las condiciones hidrológicas, meteorológicas, ecológicas y productivas de cada sistema, las decisiones sobre la apertura o cierre se sustenten en diagnósticos técnicos y ambientales, y no en medidas generales que desconozcan las características particulares de cada laguna.

La diputada refirió que las lagunas costeras de las regiones de la Costa Chica y Costa Grande son ecosistemas de gran valor ambiental y productivo, pues además de albergar diversas especies, representan una fuente de sustento para familias dedicadas a la pesca, la ganadería, la agricultura, el comercio y el turismo.

En ese sentido, la legisladora considera indispensable contar con diagnósticos que identifiquen las zonas susceptibles de inundación, a fin de que se establezcan protocolos para las temporadas de lluvias y ciclones, y se definan medidas que permitan proteger tanto a la población como a las actividades productivas, sin comprometer la conservación de los ecosistemas.

El exhorto se hizo extensivo a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del estado a que promueva la instalación de una Mesa Interinstitucional para la Gestión de las Barras y Lagunas Costeras de Guerrero, con la participación de autoridades federales y municipales, cooperativas pesqueras, organizaciones ganaderas, agricultores, especialistas y representantes comunitarios.

En tanto, a los ayuntamientos de Coyuca de Benítez, Petatlán, Tecpan de Galeana, Benito Juárez, La Unión de Isidoro Montes de Oca, Acapulco de Juárez, Florencio Villarreal, Copala, San Marcos, Marquelia y Cuajinicuilapa se les convoca a que participen en los mecanismos de coordinación, aporten información sobre riesgos y afectaciones en sus localidades, fortalezcan la vigilancia dentro de sus atribuciones y canalicen ante las instancias competentes aquellas intervenciones que requieran autorización o evaluación especializada.