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Con este tipo de eventos, la institución promueve el hábito de la lectura en la comunidad estudiantil

Chilpancingo, Gro., a 19 de Noviembre del 2026.- La Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) llevó a cabo la inauguración del Festival Universitario del Libro.

Esta es una iniciativa que reúne a librerías, espacios culturales y comunidad universitaria para promover el hábito de la lectura y acercar los libros a nuestras y nuestros estudiantes.

En representación de la Rectora, Dra. Leticia Jiménez Zamora, estuvo presente la secretaria general de la UAGro, Dra. América Guadalupe Bautista Salgado.

Con este tipo de eventos, la UAGro sigue impulsando espacios que fortalecen la formación académica y cultural de las y los jóvenes de Guerrero.