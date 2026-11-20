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Con capacidad de 288 locales comerciales, beneficia a más de 5 mil habitantes; fortaleciendo la actividad económica de la región Norte de Guerrero

Teloloapan, Gro., a 19 de Noviembre del 2026.– “¡Compromiso cumplido!”, afirmó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al entregar oficialmente el nuevo mercado municipal de Teloloapan, una obra concluida al 100 por ciento después de 12 años de estar en abandono, beneficiando a más de 5 mil habitantes con nueva infraestructura que impulsa el comercio y la economía del municipio y de la región Norte.

Durante su gira de trabajo, la mandataria estatal destacó que se destinaron al proyecto una inversión de 42.5 millones de pesos, en una superficie de 4 mil 553 metros cuadrados, con capacidad para 288 locales comerciales y beneficios directos para más de 5 mil habitantes.

“Hasta el último minuto de la administración voy a cerrar trabajando, entregando todas las obras a las que nos comprometimos al cien por ciento. No voy a dejar pedaceras, las voy a entregar al cien por ciento, porque el pueblo de Guerrero merece obras de primera”, expresó la mandataria estatal.

Salgado Pineda señaló que su administración ha destinado más de 500 millones de pesos a la rehabilitación y construcción de mercados en Guerrero, como parte de las acciones para fortalecer el comercio local y generar mejores condiciones para quienes dependen de esta actividad económica.

El nuevo inmueble, al que fue trasladado el antiguo mercado, cuenta con nave principal, 288 locales comerciales, sanitarios, oficinas generales e instalaciones eléctricas, hidráulicas y de gas.

En los espacios exteriores se habilitaron estacionamiento, andén de carga y descarga, áreas verdes, parada de transporte público, alumbrado y mejoramiento de la fachada principal.

Por su parte, el presidente municipal, Narvel Mojica Sotelo, agradeció a la gobernadora por dar continuidad y concluir un proyecto que, dijo, había permanecido olvidado durante administraciones anteriores.

Destacó que, con el respaldo del gobierno del estado, el Ayuntamiento destinó 16 millones de pesos de recursos propios a obras complementarias, entre ellas la pavimentación de accesos y el estacionamiento, además de diversas adecuaciones para mejorar el funcionamiento del centro de abasto.

En su intervención, la secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel, explicó que la construcción se desarrolló en tres etapas y destacó la decisión de la gobernadora de dar continuidad al proyecto hasta concretar su conclusión, después de 12 años.

Agregó que, entre 2022 y 2025, el Gobierno del estado autorizó una inversión superior a los 98 millones de pesos para obras en Teloloapan, entre ellas el nuevo mercado municipal y un parque central.

Después del evento protocolario, la gobernadora Evelyn Salgado y el alcalde Narvel Mojica, cortaron el listón inaugural recorrieron las instalaciones para constatar las condiciones de orden, limpieza y funcionalidad del nuevo espacio comercial.