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Anuncia la rehabilitación de carreteras, obras hidráulicas y la construcción del parque central de Teloloapan

Teloloapan, Gro., a 19 de Noviembre del 2026.– Más de 149 millones de pesos se han invertido en infraestructura social, educativa, hidráulica y carretera, para el desarrollo de Teloloapan, informó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante una gira de trabajo por este municipio, donde anunció nuevos proyectos para fortalecer la conectividad y ampliar los servicios básicos con una inversión por más de 22 millones de pesos adicionales.

“Aquí tienen a su gobernadora, su amiga y aliada. Tenemos bien puesta la camiseta de Teloloapan y de Guerrero, y vamos a seguir trabajando con el presidente municipal, juntos, en perfecta coordinación por y para nuestro pueblo, sin distinción de partido político”, expresó la mandataria estatal.

Como parte de su visita después de inaugurar el mercado municipal; en el zócalo del municipio, Evelyn Salgado encabezó una feria de servicios y la presentación de obras y acciones del gobierno del estado, además de supervisar los avances de la construcción de la plaza principal, un proyecto destinado a fortalecer la convivencia social y las actividades culturales y comunitarias.

En su mensaje, la gobernadora señaló que estas jornadas de territorio permiten rendir cuentas sobre las obras realizadas por más de 149 millones de pesos en Teloloapan e informar sobre los proyectos, con una inversión de 22 millones de pesos en obras programadas. Además de acercar directamente los programas y servicios de las dependencias estatales a la población.

En materia de agua potable, destacó la conclusión de dos sistemas en la cabecera municipal y los trabajos para ampliar la cobertura en distintas localidades. El titular de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG) informó que la administración estatal ha desarrollado 788 obras y acciones en materia de agua, drenaje y saneamiento en todo Guerrero, con más de 635 kilómetros de líneas de conducción de agua.

Para Teloloapan, dijo, se contempla la conclusión del sistema de agua potable de Los Espinos, con una inversión de 8 millones de pesos, así como obras en la localidad de Tehuixtla. En Los Espinos se construye una red de distribución de 5.4 kilómetros, con 60 tomas domiciliarias y un sistema de bombeo con energía fotovoltaica, mediante una inversión tripartita con el municipio y la federación.

En infraestructura carretera, la gobernadora anunció una inversión de 8 millones de pesos para la rehabilitación de la carretera Puerto de las Flores-Coatepec y otros 8 millones para la primera etapa de rehabilitación de la carretera Teloloapan-Apaxtla de Castrejón, una de las obras más solicitadas para la región.

Asimismo, la mandataria estatal anunció una nueva inversión por más de 6 millones de pesos para la pavimentación de calles del parque central que se suman la inversión de 25 millones de pesos para este proyecto, rehabilitando una superficie aproximada de mil 700 metros cuadrados.

Al respecto, el titular de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), Martín Vega González, informó que los trabajos en el tramo Puerto de las Flores-Coatepec beneficiarán a alrededor de 4 mil habitantes, mediante la rehabilitación de cinco kilómetros de tramos aislados, con carpeta asfáltica, señalamiento y medidas de seguridad vial.

Estas acciones, afirmó la gobernadora, buscan mejorar los traslados, facilitar el acceso a servicios de salud y educación, así como generar mejores condiciones para el comercio y la actividad turística.

En el rubro educativo, Evelyn Salgado destacó que se ha destinado una inversión superior a los 34 millones de pesos en 16 planteles, con 20 obras que benefician a más de mil 800 estudiantes, mediante el mejoramiento de los espacios escolares.

Por otra parte, también informó sobre la rehabilitación de templos históricos, entre ellos Santa María de la Asunción, San Salvador y el templo de la Virgen de los Dolores, como respuesta a una petición de la población para preservar el patrimonio religioso y cultural del municipio.

Durante la presentación de resultados, la secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel, destacó también la entrega del nuevo mercado municipal, una obra que permaneció abandonada durante más de 12 años, así como la construcción de la plaza central en el espacio donde anteriormente se encontraba el antiguo mercado.

Por su parte, el alcalde Narvel Mojica reconoció la coordinación con el gobierno del estado y señaló que las inversiones en infraestructura están transformando los espacios públicos y las condiciones de vida de las familias.

“Hoy Teloloapan es un referente de trabajo. Tenemos un gobierno de territorio. Hoy Teloloapan es un mejor lugar para vivir y es muestra palpable de que cuando hay unidad entre el gobierno del estado y el municipio se pueden lograr grandes resultados”, expresó el edil.

Como parte de la gira de trabajo, también se realizó una feria de servicios para acercar la atención institucional a las familias, con trámites gratuitos del Registro Civil, servicios de salud y consultas médicas, atención de las secretarías de Bienestar y de la Mujer, así como de Seguridad Pública.

La población recibió atención a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, el Sistema DIF Guerrero, con servicios de corte de pelo y entrega de juguetes; el programa Infancias sin Violencia y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Guerrero (ICATEGRO), entre otras dependencias.