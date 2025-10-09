Exhortan a CONAGUA Estado y Municipio a reconstruir canal del perro en Acapulco y evitar daños a viviendas

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 08 de Octubre de 2025.- La LXIV Legislatura exhortó a las autoridades estatales y municipales a que, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ejecuten las acciones necesarias para la reconstrucción urgente del muro de contención en el Canal del Perro en la colonia Fraccionamiento Libertadores de la ciudad de Acapulco, que colapsó el pasado 24 de septiembre y que mantiene en riesgo la seguridad de los habitantes de al menos tres viviendas.

La propuesta fue de la diputada Violeta Martínez Pacheco y del diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quienes expusieron que por las intensas lluvias que se han registrado en Guerrero y particularmente en Acapulco, el pasado miércoles 24 de septiembre un muro de contención en el Canal del Perro, que cruza la Colonia Fraccionamiento Libertadores en ese municipio, colapsó provocando un derrumbe de cerca de 35 metros y de no atenderse con oportunidad corren peligro tres casas-habitación.

Agregan que hasta el momento solo la Dirección de Protección Civil del gobierno municipal ha hecho acto de presencia y se ha limitado a acordonar la zona y evacuar a las familias de las tres viviendas en inminente riesgo, sin embargo el riesgo de mayores daños puede crecer con el paso de los días.

Y advierten que la corriente del canal, dado el volumen de agua, ha deteriorado la base de cimentación del muro en un tramo de 500 metros, por lo que, de continuar las lluvias y el evidente aumento de los volúmenes de agua, se corre el riesgo de nuevos colapsos que pondrían en peligro a cerca de 80 familias.

Por estas razones, consideran necesario y urgente que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus atribuciones, atiendan este caso y de manera coordinada promuevan a la brevedad las medidas de solución que correspondan.

Por ello, se exhortó al Director General de la Conagua, Efraín Morales López, para que disponga las acciones necesarias que permitan, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la reconstrucción urgente del mencionado muro de contención.

También, a la Conagua, a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno del Estado y a la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento de Acapulco para que establezcan, de manera coordinada, una mesa de trabajo en la Colonia Fraccionamiento Libertadores para acordar con los colonos las acciones que permitan iniciar los trabajos de reconstrucción y rehabilitación del Canal del Perro y prevengan posibles deterioros que pongan en riesgo la seguridad de las y los habitantes de esta colonia.

Además se instruye a la Comisión Legislativa del Agua, Infraestructura y Recursos Hidráulicos para que nombre un representante que asista a la mesa de trabajo para dar seguimiento y contribuir -en el ámbito de su competencia- a la gestión de los acuerdos para la reconstrucción y rehabilitación del muro.

INTERVENCIONES

El diputado Jorge Iván Ortega Jiménez intervino con el tema “Las Comisiones, su equilibrio democrático y su quehacer legislativo, como columna vertebral del Congreso”, intervino sobre el mismo tema la diputada Diana Bernabé Vega.

La diputada Ana Lilia Botello Figueroa participó con el tema “A 37 Años de la Declaración del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama”. Participaron también las diputadas Beatriz Vélez Núñez, Marisol Bazán Fernández y María del Pilar Vadillo Ruiz.

La diputada Beatriz Vélez Núñez, habló en relación con el Día Mundial de la Salud Mental. También intervino el diputado Jesús Parra García.

La diputada Erika Isabel Guillén Román participó con el tema: “Aniversario del Homicidio del licenciado Alejandro Arcos Catalán”, presidente municipal de Chilpancingo”.

La diputada Diana Bernabé Vega intervino con el tema:” Ernesto Che Guevara, Aniversario luctuoso de una vida de lucha”.

El diputado Edgar Ventura de la Cruz intervino sobre el 30 Aniversario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC): Retos y Desafíos de las Policías Comunitarias. Además, se sumaron las diputadas Catalina Apolinar Santiago y Araceli Ocampo Manzanares.