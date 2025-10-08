Evelyn Salgado consolida la confianza empresarial: Guerrero se suma al Plan México para atraer mayor inversión 

Anuncio

La mandataria instaló el Comité Promotor de Inversiones en el marco de la consulta estatal del TMEC

“Hay condiciones para invertir, producir y crecer”, afirma la Gobernadora

Entregan distintivos “Hecho en México” a empresas orgullo de Guerrero

Chilpancingo, Gro., a 07 de Octubre del 2025.– La Gobernadora Evelyn Salgado Pineda instaló el Comité Promotor de Inversiones del Estado de Guerrero, como parte del Plan México impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a través de la Secretaría de Economía, con el propósito de generar un espacio formal de diálogo entre los sectores federal, estatal y empresarial para atraer inversiones y fortalecer la economía regional.

En su mensaje, la mandataria estatal resaltó que desde el inicio de su administración se han impulsado políticas de certeza jurídica, fortalecimiento de infraestructura carretera y mejora de la seguridad pública, con el fin de atraer más inversiones y fomentar el crecimiento económico de Guerrero.

Agregó que la instalación de este comité representa un paso muy importante que refleja la nueva visión de desarrollo económico del país y cumple el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer a los estados y sus regiones.

Salgado Pineda destacó que el Plan México es una estrategia integral para atraer inversiones, generar empleos y fortalecer las vocaciones productivas de cada entidad.

“En las ocho regiones tenemos riqueza y talento; no hay una sola región que no tenga algo que ofrecer a México y al mundo. Guerrero representa la oportunidad de consolidar un modelo de desarrollo inclusivo, sostenible y con justicia social”, señaló.

Durante el evento participaron organismos empresariales, productores, artesanos, industriales, grupos comerciales y representantes de empresas mineras, que integran el potencial económico de Guerrero, que tiene a 49 municipios con vocación turística.

En este marco, la gobernadora Evelyn Salgado acompañó la entrega de 11 autorizaciones de las marcas “Hecho en México” y “Hecho en Guerrero” a empresas locales, como un reconocimiento a su calidad y compromiso con el desarrollo regional.

Además, la Secretaría de Economía inició en Guerrero las Consultas Estatales sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), convirtiendo a la entidad en los primeros estados del país en realizar este foro.

La gobernadora subrayó la relevancia de este proceso para la economía estatal, ya que el 70% de las exportaciones guerrerenses tienen como destino Estados Unidos.

“Seguiremos trabajando de manera coordinada con el Gobierno de México y los sectores productivos para fortalecer las capacidades logísticas, mejorar la calidad de nuestros productos y aprovechar las nuevas oportunidades que se abren”, expresó Salgado Pineda.

En el encuentro participaron Carlos Candelaria López, titular de la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación, y jefe de la Unidad para la Atención a Corredores del Bienestar; María de Haas Matamoros, coordinadora General del Corredor Centro – Pacífico de la Secretaría de Economía y Bárbara Botello Santibáñez, responsable del relanzamiento de la marca “Hecho en México”.

Además, el empresario Juan Antonio Hernández Venegas, presidente de Grupo Autofin; la secretaria de Fomento y Desarrollo Económico, Teodora Ramírez Vega, y las y los alcaldes de Iguala, Erik Catalán Rendón; de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza; de Zihuatanejo, Lizette Tapia Castro y Eduardo Neri, Sara Salinas Bravo, entre otros funcionarios estatales y federales.

Con este esfuerzo, el gobierno de Guerrero reafirma su compromiso con un desarrollo económico sostenible, basado en la confianza, inversión y colaboración entre todos los sectores.