Festeja el Congreso del Estado a trabajadores por el Día del Padre

Anuncio

Reconoce el presidente de la JUCOPO, “Jacko” Badillo a quienes son los pilares del hogar

Chilpancingo, Gro., a 24 de Junio del 2026.- Los padres de familia son el pilar de los hogares, expresó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Joaquín “Jacko” Badillo Escamilla.

Al encabezar una convivencia con el personal masculino del Poder Legislativo con motivo del Día del Padre, Badillo Escamilla reconoció “a quienes, sin pensarlo, incluso se despojan de cosas materiales para dar a sus seres queridos lo que necesitan”.

Acompañado de las dirigentes sindicales Antonia Avigay Acevedo Sánchez, de la Sección LV del SUSPEG y Jazmín Piza Rodríguez del Sindicato Sentimientos de la Nación, el diputado local destacó el esfuerzo que realiza el personal del Congreso para sacar adelante las labores, así como su capacidad y profesionalismo.

El presidente de la Jucopo dijo que se mantiene el diálogo permanente con ambos sindicatos para revisar las condiciones laborales, siempre buscando el equilibrio y respetando los derechos, y adelantó que en unos días más se estará cubriendo el bono por el Día del Padre.