Garantiza Citlali Calixto órdenes de Protección inmediatas a mujeres en Guerrero

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Las autoridades tendrán un límite máximo de cuatro horas para otorgar seguridad, permitiendo la actuación inmediata y el desarme de agresores sin exigir que las víctimas lleguen con lesiones graves.

“No podemos permitir ni un solo caso más de violencia evitable por omisión o insuficiencia de nuestras leyes”, sentenció la legisladora.

Chilpancingo, Gro., a 11 de noviembre de 2026.— Con la firme convicción de que la labor legislativa debe ejercerse con un profundo sentido de humanidad y empatía hacia las realidades que enfrentan las mujeres guerrerenses, la diputada local Citlali Calixto alzó la voz ante el Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura con un objetivo contundente: “dejar de llegar tarde a la vida y a la defensa de nuestras niñas, adolescentes y mujeres”. Con esta visión, presentó el dictamen con proyecto de decreto para reformar la Ley número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Guerrero.

“Durante demasiado tiempo, hemos atestiguado cómo la violencia contra las mujeres en nuestro estado escala de forma trágica porque el sistema legal y las instituciones presentaban vacíos que los agresores sabían aprovechar”, expuso la también integrante de la Comisión para la Igualdad de Género.

Durante su intervención, la legisladora detalló que la propuesta consolida iniciativas presentadas en mayo y noviembre de 2025 para cerrar de manera definitiva las lagunas legales que permitían a los agresores actuar con impunidad. “El requisito implícito y doloroso de tener que llegar heridas, golpeadas o en condiciones extremas para que la autoridad pudiera actuar, tenía que terminar”, enfatizó.

La propuesta alinea el marco jurídico estatal con la estrategia nacional encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y respaldada firmemente en el estado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Calixto definió el decreto, no como un conjunto de buenas intenciones, sino como “un verdadero escudo jurídico que transforma radicalmente el sistema de protección en nuestra entidad”.

Entre las reformas clave destaca que las autoridades tendrán un límite máximo de cuatro horas para expedir órdenes de protección tras reportarse un hecho violento, “evitando que la burocracia ponga en riesgo vidas humanas”. Además, el Registro Estatal de Medidas de Protección será administrado por la Secretaría de Seguridad Pública y conectado a la red nacional para dar seguimiento continuo a las víctimas, incluso si cambian de municipio.

También contempla la limitación de requisitos documentales, lo que autoriza la actuación ante denuncias anónimas, y se prohíbe categóricamente notificar al agresor por medio de la víctima. En una medida sin precedentes, tiene contemplado el desarme inmediato, ya que se retirará el arma de cargo a los agresores que pertenezcan a corporaciones de seguridad.

Con esta iniciativa se amplían además las atribuciones de la Secretaría de la Mujer para coordinar políticas de género, dar seguimiento a las Alertas de Violencia de Género y capacitar a servidores públicos.

Finalmente, la diputada hizo un enérgico llamado a sus compañeros legisladores a votar a favor del dictamen por un sentido de responsabilidad y congruencia histórica. “Legislar para proteger la vida, la integridad y la libertad de las mujeres de Guerrero es una prueba de congruencia histórica. No podemos permitir ni un solo caso más de violencia evitable por omisión o insuficiencia de nuestras leyes”, concluyó.