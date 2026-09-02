Iluminan en dorado el Congreso por el mes contra el cáncer infantil

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Chilpancingo, Gro. a 01 de Septiembre del 2026.- En el marco del Mes de la Sensibilización del Cáncer Infantil, el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Participación Ciudadana, llevó a cabo este martes el encendido en color dorado de su edificio sede, contribuyendo a crear conciencia sobre esta enfermedad, visibilizarla y fortalecer el acompañamiento.



En su participación, las diputadas y diputados Joaquín Badillo Escamilla, presidente de la Junta de Coordinación Política; Erika Isabel Guillén Román, presidenta de la Mesa Directiva; Julián López Galeana, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, y Glafira Meraza Prudente, presidenta de la Comisión de las Niñas, Niños y Adolescentes, refrendaron su disposición para impulsar acciones que trasciendan lo simbólico y se reflejen en el ámbito presupuestal, motivando a la responsabilidad de las instituciones para generar acciones concretas en favor del bienestar y la salud de la niñez y las adolescencias.

En su oportunidad, Anacleta López Vega, encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, en representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, reconoció los esfuerzos que realiza el Congreso del Estado en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil para mejorar la atención integral de la niñez.

Durante el acto se entregaron reconocimientos a integrantes de AMANC Guerrero.



Asistieron la diputada Marisol Bazán Fernández y la diputada suplente Dayanira Uribe Cuevas, presidenta de la Asociación Civil Moviendo Corazones por Guerrero; los diputados Marco Tulio Sánchez Alarcón, Miguel Ángel Rabadán, Carlos Eduardo Bello Solano y Pánfilo Sánchez Almazán; Carlos Sánchez García, secretario de la Juventud y la Niñez; Rodolfo Barrera Sales, consejero de la Judicatura del Estado, en representación del presidente del Tribunal Superior de Justicia; y Lizbeth Lacunza Calderón, presidenta del Patronato Estatal de AMANC Guerrero, así como representantes de las secretarías de Seguridad Pública y de Finanzas, otros miembros de AMANC Guerrero y familias beneficiarias.