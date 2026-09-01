Da la UAGro la bienvenida a más de 23 mil estudiantes en el inicio del ciclo escolar 2026-2027

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Acapulco, Gro. a 31 de Agosto del 2026.- La Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) inició este 31 de agosto formalmente el ciclo escolar 2026-2027 en todas sus preparatorias y facultades, donde recibió a más de 23 mil jóvenes de nuevo ingreso.



Durante esta jornada académica, las autoridades universitarias reafirmaron su objetivo de garantizar una educación pública con calidad, inclusión y profundo sentido humanista.

La Rectora de la máxima casa de estudios guerrerense, Dra. Leticia Jiménez Zamora, encabezó la apertura oficial y destacó que ingresar a esta institución representa una gran conquista para miles de familias guerrerenses.

En su mensaje institucional, señaló que la universidad es un espacio de transformación, donde cada estudiante podrá desarrollar su pensamiento crítico, descubrir nuevas capacidades y construir un proyecto integral de vida.

“No permitan que nadie les haga pensar que sus sueños son demasiado grandes”, destacó la Rectora, al recordar que la UAGro abre caminos de movilidad social en el estado.

Asimismo, mencionó que la administración central trabaja diariamente para garantizar espacios dignos y seguros, donde se reconozca la diversidad y se rechace tajantemente cualquier forma de violencia o discriminación.

En este regreso a las aulas, tras agradecer la profunda confianza de las familias y pedir a la planta docente guiar a la juventud con verdadera vocación, la Dra. Leticia Jiménez Zamora concluyó con un mensaje emotivo.

“Queremos que sientan el abrazo de una institución que cree en ustedes, que sepan que sus sueños importan y que sus metas son posibles”, expresó la Rectora, asegurando a las y los estudiantes que desde hoy forman parte de la historia de una universidad que encuentra en ellos la razón más poderosa para seguir creciendo.