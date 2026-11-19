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Chilpancingo, Gro., a 18 de Noviembre del 2026.- La encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, compareció este miércoles ante el Pleno del Congreso del Estado de Guerrero, dando inicio al ciclo de comparecencias con motivo de la Glosa del Quinto Informe de la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda.

En este marco, la encargada de la política interna del estado dio a conocer el estado que guarda la dependencia, resaltando que en todo momento se ha privilegiado el diálogo, la atención directa y presencia territorial, conforme a las directrices de la mandataria.

Enfatizó que la gobernabilidad democrática no significa la ausencia de conflictos, sino la capacidad de atenderlos mediante el diálogo, con respeto a la libre manifestación y a los derechos de la ciudadanía.

En su extensa presentación, la funcionaria también informó sobre los conflictos colectivos resueltos en favor de los sectores educativo, salud, administración pública y transporte, a quienes se les han resuelto con toda voluntad y conforme a las capacidades presupuestarias sus demandas salariales, prestaciones, plazas docentes y de infraestructura.

En la ronda de preguntas, el diputado Héctor Suárez Basurto, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, reconoció el compromiso y dedicación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para abatir los rezagos en la entidad, tarea en que la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno ha sido fundamental.

Sus cuestionamientos versaron sobre el protocolo preventivo para atender las demandas sociales antes de que escalen al cierre de carreteras; las acciones y mecanismos de coordinación que mantienen con el Ayuntamiento de Chilpancingo para garantizar el libre tránsito, y si existe alguna obra en el Presupuesto 2027 para construir vías alternas que agilicen la movilidad durante los bloqueos.

También interrogó sobre el avance de los compromisos firmados el pasado 12 de marzo con catorce comunidades de la sierra de Chilpancingo y Leonardo Bravo; sobre la rehabilitación de caminos, el abasto médico y la reparación de redes eléctricas y telefónicas.

Por Morena intervino también la diputada Luissana Ramos Pineda, subrayando que la información y los datos presentados son verificables, consultables en las plataformas oficiales y acordes a los indicadores de los planes de gobierno.

Expuso que aunque muchas demandas sociales son de carácter histórico y no se resuelven de la noche a la mañana, existe voluntad y esfuerzo institucional para atenderlas con sensibilidad, y finalmente, refrendó el compromiso de su bancada para trabajar coordinadamente por el bienestar social de las y los guerrerenses.

En su oportunidad, el diputado Jesús Parra García, en representación del Grupo Parlamentario del PRI, solicitó a la funcionaria redoblar esfuerzos y trabajar en coordinación con todas las fuerzas políticas para dar seguridad y certeza al proceso electoral.

Cuestionó también sobre la ampliación de la cobertura de la Fe Pública, mediante la creación de notarías en los municipios, y si éstas no ponen en riesgo la certeza y seguridad jurídica de la función notarial.

En representación del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Arturo Álvarez Angli felicitó el trabajo que realiza la secretaría y los avances logrados en materia de violencia.

Asimismo, el legislador pidió abundar sobre las estrategias que se siguen para acompañar a las madres buscadoras, y solicitó la pronta instalación de la Mesa de Seguridad para la atención del proceso electoral 2026- 2027.

Por el Grupo Parlamentario del PRD intervino el diputado Robell Urióstegui Patiño, reconociendo en primera instancia las acciones de la dependencia en materia de diálogo y concertación, atención a víctimas, protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Igualmente hizo un llamado a reforzar las tareas de búsqueda de personas desaparecidas y a una evaluación de lo que se está realizando con la visión de avanzar hacia una política de prevención de conflictos, que permita atender oportunamente sus inconformidades.

A nombre del Partido del Trabajo, el diputado Édgar Ventura de la Cruz reconoció el trabajo de la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda, pero cuestionó sobre los conflictos territoriales activos en Guerrero, cuántos fueron solucionados y las acciones para atender aquellos que históricamente han generado enfrentamientos y situaciones de violencia entre comunidades.

De la misma forma, se pronunció a favor de que el diálogo se traduzca en acuerdos para la gobernabilidad y el progreso de Guerrero.

En su oportunidad, la diputada Erika Lorena Lührs Cortés, de la representación parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano, refirió que la Secretaría General de Gobierno es quien cuida la relación con los municipios y procura la estabilidad, gobernabilidad, paz social, diálogo y respeto a la autonomía de poderes.

En torno a ello, preguntó qué se hace para mediar en los conflictos sociales y bajo qué parámetros se brinda atención a los bloqueos de carreteras que afectan el derecho al libre tránsito, y si se está analizando la posibilidad de implementar el servicio público a través de aplicaciones, entre otros temas.

A nombre del Partido Acción Nacional, la diputada María Irene Montiel Servín hizo un reconocimiento a la funcionaria por el diálogo permanente que tiene la dependencia con diversos grupos sociales.

La legisladora realizó también interrogantes en torno al plan para el retorno seguro de las familias desplazadas de Chilapa y otras zonas de Guerrero; la entrada en funciones del Centro de Identificación Humana; el equipo y presupuesto con que cuenta la dependencia para la atención de los comicios de 2027, y el protocolo de protección para periodistas y aspirantes de todos los partidos políticos.

Para mayor información, puedes acceder a las participaciones completas de la compareciente y las y los diputados en los siguientes enlaces de internet: https://www.facebook.com/congresogro https://www.youtube.com/watch?v=qpo-mplaeJw.