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Se busca fortalecer la colaboración institucional, el intercambio de conocimientos y la participación de profesionales en el desarrollo de proyectos para la entidad.

Chilpancingo, Gro., a 18 de noviembre de 2026.- Para impulsar el desarrollo de la infraestructura carretera y fortalecer la participación de especialistas en la planeación de proyectos para Guerrero, la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG) y el Colegio de Ingenieros Civiles “Primer Congreso de Anáhuac” del Estado de Guerrero, A.C., firmaron un convenio de colaboración que permitirá estrechar la vinculación entre ambas instituciones.

Esta iniciativa se enmarca en la visión de desarrollo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien ha impulsado la coordinación con los distintos sectores de la sociedad para avanzar en proyectos de infraestructura que contribuyan a mejorar la conectividad y las condiciones de vida de las familias guerrerenses.

En el acto participó el director general de la CICAEG, Martín Vega González, mientras que el documento fue suscrito por el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, Bonifacio Rayo Mendoza. También estuvo presente el presidente de COPARMEX, Marco Antonio Rodríguez Canacasco, como parte de este acercamiento con representantes del sector profesional y empresarial.

El acuerdo establece mecanismos de colaboración para aprovechar los conocimientos técnicos, la experiencia y las capacidades de los profesionales de la ingeniería civil, así como promover el intercambio de propuestas y conocimientos que contribuyan a la planeación, desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura estatal.

Asimismo, esta vinculación abre espacios para mantener una comunicación más cercana con el gremio de ingenieros civiles, cuya experiencia resulta relevante para atender los retos técnicos que enfrenta Guerrero en materia de infraestructura y desarrollo carretero.

Con estas acciones, la CICAEG amplía la colaboración con organismos profesionales y empresariales, a fin de sumar capacidades y generar oportunidades de trabajo conjunto que contribuyan al desarrollo de Guerrero, en concordancia con las prioridades establecidas por la administración estatal.