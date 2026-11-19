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Suma seis nuevas Maravillas del Hogar del Sol y se consolida como líder nacional con distintivos de calidad turística: SECTUR

Chilpancingo, Gro., a 18 de noviembre de 2026.– “Sigamos abriendo los brazos con calidez para recibir a todos los visitantes y mostrar las bellezas que tiene Guerrero”, expresó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al encabezar la entrega de nombramientos y distintivos turísticos que fortalecen la promoción, diversificación y competitividad de los destinos guerrerenses.

Acompañada por la secretaria de Turismo estatal, Rosa Guadalupe Pavón Flores, la mandataria entregó reconocimientos de los programas Maravillas del Hogar del Sol, Calidad Turística y Turismo Comunitario, con los que Guerrero amplía su presencia turística y reconoce el potencial de sus municipios y comunidades.

Con la incorporación de seis nuevas localidades, el programa Maravillas del Hogar del Sol alcanza 14 destinos en las siete regiones del estado. La mandataria estatal entregó los nuevos nombramientos a los municipios de Atoyac de Álvarez, con su ruta del café; Coyuca de Benítez, Cutzamala de Pinzón, Eduardo Neri, San Marcos y Tlapa de Comonfort.

Asimismo, siete municipios recibieron distintivos nacionales de calidad turística, con lo que Guerrero suma 12 destinos reconocidos en este rubro, entre los municipios distinguidos se encuentran La Unión, Chilapa, Cuajinicuilapa, Iguala, San Nicolás y Tlapehuala.

En materia de turismo comunitario, la gobernadora Evelyn Salgado otorgó distintivos a TaxCafé, en Taxco de Alarcón, y al Centro Ecoturístico Santuario del Murciélago, en Copalillo, proyectos que promueven experiencias vinculadas con la identidad, la naturaleza y las actividades productivas de las comunidades.

“Hoy no hay un triángulo, hay un Hogar del Sol y nosotros somos familia, por eso vamos a seguir juntas y juntos trabajando por el turismo y por Guerrero”, afirmó Evelyn Salgado.

Durante este evento, la titular de Sectur, Rosa Guadalupe Pavón Flores, destacó que el gobierno de Evelyn Salgado Pineda, impulsa una nueva etapa para el sector mediante la descentralización de la actividad turística, llevando oportunidades a las ocho regiones y ampliando la oferta más allá de los destinos tradicionales.

Explicó que la estrategia ya tiene presencia en 39 de los 85 municipios de Guerrero, a través de destinos consolidados, Pueblos Mágicos, Barrios Mágicos, Maravillas del Hogar del Sol, turismo comunitario, certificaciones nacionales de calidad turística y reconocimientos a cocineras y cocineros tradicionales, rubro en el que se han entregado 92 constancias y certificados.

La gobernadora Evelyn Salgado reconoció el trabajo conjunto de autoridades municipales, representantes del sector empresarial, cámaras y asociaciones turísticas, así como prestadores de servicios, con el objetivo de generar nuevas oportunidades económicas para las familias guerrerenses.

Entre los asistentes estuvieron Liz Salgado Pineda, presidenta del Sistema DIF Guerrero; Gilberto Solano Arreaga, alcalde de Tlapa; Sara Salinas Bravo, alcaldesa de Eduardo Neri; Víctor Hugo Catalán Díaz, alcalde de Coyuca de Benítez; la diputada local Glafira Meraza Prudente y Fernando Robledo, presidente de la AHETA, además de funcionarios estatales.