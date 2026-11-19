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Comparece la encargada de Despacho de la Secretaría General de Gobierno, ante el Congreso del Estado; como parte de las Glosa del Quinto Informe de Gobierno, de la mandataria estatal Evelyn Salgado Pineda

Chilpancingo, Gro., 18 de noviembre de 2026.- Como parte de la glosa del Quinto Informe de Gobierno de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, compareció ante el pleno del Congreso del Estado, donde presentó los resultados de la dependencia en materia de gobernabilidad, paz social, atención ciudadana y certeza jurídica.

Durante su exposición, destacó que la atención directa, el diálogo y la presencia territorial han permitido fortalecer la gobernabilidad democrática en las ocho regiones de Guerrero, privilegiando la solución de conflictos mediante el respeto a los derechos humanos y a la libre manifestación.

Informó que, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Político y Social, se atendieron 310 movilizaciones sociales: 156 relacionadas con demandas estatales, 83 federales y 71 municipales. Asimismo, se realizaron 233 reuniones con organizaciones sociales y dependencias, 77 con ayuntamientos y comunidades, y tres con policías comunitarias, además de dar seguimiento a 31 conflictos laborales colectivos.

En materia agraria, se dio atención a cinco conflictos prioritarios, principalmente en las regiones Montaña y Norte, mediante 54 mesas de trabajo, 167 audiencias y mil 331 asesorías jurídicas. Como resultado, 11 expedientes concluyeron favorablemente ante los tribunales agrarios, en beneficio de 108 personas y 13 grupos campesinos.

En el ámbito legislativo y jurídico, López Vega informó que se presentaron 21 iniciativas de ley ante el Congreso, de las cuales 18 fueron aprobadas y publicadas. Además, el Periódico Oficial difundió mil 71 documentos en 373 ediciones, se expidieron mil 836 apostillas y se realizaron 8 mil 432 legalizaciones de firmas.

Respecto a los derechos humanos, destacó el cumplimiento acreditado de tres recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En atención al desplazamiento interno, señaló que se brinda acompañamiento a 283 familias, integradas por 938 personas en ocho municipios, de las cuales 20 familias, con 53 integrantes, han retornado a sus comunidades de origen.

En materia de transporte público, la digitalización de concesiones alcanzó un acumulado de 17 mil 982 registros, equivalente al 31 por ciento del universo estatal, mientras que el padrón único de operadores suma 20 mil 240 personas, con un avance del 35 por ciento.

Por otra parte, el Registro Civil realizó 149 campañas itinerantes en el 95 por ciento de los municipios, beneficiando a 14 mil 973 personas. Asimismo, mediante las bodas colectivas 2026, 534 parejas formalizaron su unión, entre ellas 94 matrimonios igualitarios.

En atención a víctimas y búsqueda de personas, la Comisión Estatal de Búsqueda realizó 186 jornadas, con 27 resultados positivos, de los cuales 11 correspondieron a localizaciones de personas con vida. También resaltó la conclusión del Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana en Acapulco, con capacidad para 600 cuerpos.

La encargada de despacho subrayó que la atención ciudadana es una prioridad de la dependencia, que mantiene una política de puertas abiertas. En este rubro se realizaron 703 actividades y audiencias, así como mil 470 atenciones, sin distinción de las personas o sectores que solicitan la intervención institucional.

Finalmente, Anacleta López Vega reiteró la disposición de la Secretaría General de Gobierno para mantener una relación de respeto y colaboración con el Poder Legislativo, y aseguró que los resultados presentados cuentan con el respaldo documental correspondiente, disponible para su revisión por las diputadas y los diputados.