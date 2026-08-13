Evelyn Salgado toma protesta a la Gobernadora Infantil 2026 y promueve la defensa de los derechos de las infancias

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Gobierno de Guerrero motiva a la niñez participación y valores democráticos

El Gabinete Estatal Infantil 2026 está integrado por 21 niñas y tres niños guerrerenses

Chilpancingo, Gro., a 12 de Agosto del 2026.– Danea Italivi Ortega Salgado recibió el Bastón de Mando y rindió protesta como Gobernadora Infantil 2026, durante una ceremonia encabezada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en Casa Guerrero, en la que participaron 24 niñas y niños que integran el nuevo Gabinete Estatal Infantil.

En un ejercicio histórico, se busca fortalecer desde la infancia valores como la participación, el diálogo, la responsabilidad y la democracia, además de brindar a las nuevas generaciones un espacio para expresar sus ideas y plantear propuestas sobre el Guerrero que desean construir.

“Muchas felicidades por asumir esta gran responsabilidad y también agradecer a todo el Gabinete Infantil 2026. Vamos a seguir trabajando para que todas las niñas y todos los niños de Guerrero puedan crecer felices, seguros y con las herramientas necesarias para cumplir sus sueños”, expresó la gobernadora Evelyn Salgado.

La mandataria estatal destacó que Guerrero necesita del talento, las ideas y la alegría de su niñez, por lo que refrendó el compromiso de su gobierno de escuchar y acompañar a las nuevas generaciones, al considerar que niñas, niños y jóvenes son agentes fundamentales de transformación.

Durante el evento, Danea Italivi Ortega Salgado recibió el Bastón de Mando de manos del gobernador infantil saliente, Jesús Alexander Cortez Navarrete, en un acto simbólico que representa la continuidad de este ejercicio de participación y la defensa de los derechos de la niñez guerrerense.



El secretario de la Juventud y la Niñez, Carlos Sánchez García, destacó que el proceso de selección se desarrolló de manera transparente, con el acompañamiento del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC Guerrero), donde las y los participantes presentaron propuestas e intercambiaron ideas sobre el futuro de la entidad.

Tras la presentación de propuestas y el proceso de votación, Danea Italivi Ortega Salgado fue electa Gobernadora Infantil 2026 y encabezará, junto con las y los integrantes seleccionados, el Gabinete Estatal Infantil.

El proceso contó también con la participación del Jurado Calificador, integrado por Olivia Leyva Muñoz, Josabeth Barragán Torres y Javier Arturo Rodríguez Alarcón.

En la ceremonia estuvieron presentes la consejera presidenta del IEPC Guerrero, Luz Fabiola Matildes Gama; la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, así como las y los titulares de las dependencias conforman el gobierno estatal.

La gobernadora Evelyn Salgado tomó protesta a Danea Italivi Ortega Salgado y a las 21 niñas y tres niños que integran el Gabinete Estatal Infantil 2026, quienes estuvieron acompañados por sus padres en una ceremonia emotiva que impulsa los valores en la infancia guerrerense.

Integrantes del Gabinete Estatal Infantil 2026

En la Secretaría General de Gobierno: Alonso Moctezuma Navarrete; Jefatura de Oficina de la Gubernatura: Isabella Astudillo Ocampo; Presidencia del DIF Guerrero: Guadalupe del Carmen Villalva Mojica; Secretaría de Finanzas y Administración: Gina Giselle García Ramírez; Oficialía Mayor de la Secretaría de Finanzas y Administración: Naila Estrada Tadeo; Secretaría de Bienestar: Sandra Paola Ocampo Sotelo; Secretaría de Educación: Daniela Sophia Rivera Rosas; Secretaría de Seguridad Pública: Aitana Abigail Rosas Banegas.

En la Secretaría de Salud: Estefanía Cuevas Arismendi; Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial: Kenia Yunuen Castañeda Sánchez; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural: Hannah Salem Mendoza Juárez; Secretaría de Turismo: Aldo Delgado Chopin; Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil: Shantal Bernabé Soto; Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico: Briseida Alvear Tapia.

En la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental: Carol Marisol Arellano Salgado; Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional: Lucero Quetzally Mendoza Alarcón; Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales: Ximena Arrieta Gutiérrez; Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos: Yoloxochitl Laura Procopio Cabrera; Secretaría de la Mujer: Mariany Guadalupe García Robles; Secretaría del Trabajo y Previsión Social: Karen Paola Brito Gálvez; Secretaría de Cultura: Sophie Yamile Ávila Orihuela; Secretaría de la Juventud y la Niñez: Valentina Adame Navarrete; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales: Cristhian Alexander Morales Rueda.