Llaman desde el Congreso a resolver problemática de las lagunas de Coyuca de Benítez y Tres Palos

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Chilpancingo, Gro., 12 de agosto de 2026.- El Congreso del Estado exhortó a la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero a que, junto con los ayuntamientos de Coyuca de Benítez y Acapulco, realicen un diagnóstico técnico de la infraestructura hidráulica, sanitaria y de saneamiento en las Lagunas de Coyuca y Tres Palos, que permita resolver las descargas de aguas residuales, puntos críticos de contaminación, redes de drenaje deterioradas, colectores colapsados y plantas de tratamiento que requieran rehabilitación, ampliación, mantenimiento u operación adecuada.

Durante la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles, el diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón (Morena) planteó dicho exhorto argumentando que ambas lagunas representan sistemas de alto valor ambiental, económico y social para los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez.

Lamentó, sin embargo, que estos cuerpos de agua enfrenten presiones crecientes derivadas de descargas de aguas residuales, el deterioro de las redes de drenaje, deficiencias en infraestructura sanitaria, acumulación de residuos sólidos, azolvamiento, proliferación de lirio acuático, ocupación irregular del territorio y ausencia de mecanismos permanentes de monitoreo, saneamiento y restauración ambiental.

Al respecto, el diputado señaló que esta problemática de contaminación y deterioro ambiental no puede ser abordada de manera aislada ni fragmentada, y en ese sentido, dijo, es oportuno exhortar a la CAPASEG y los ayuntamientos para que coordinen esfuerzos en pro del rescate de estos sistemas laguneros.

De la misma forma, el legislador propuso exhortar a la Comisión Nacional del Agua, a través de su Dirección Local en Guerrero, para que realice acciones de inspección, vigilancia y monitoreo de la calidad del agua en dichas lagunas, identificando posibles descargas irregulares de aguas residuales, determinar el grado de afectación ambiental y establecer las medidas administrativas y técnicas que resulten procedentes.

Asimismo, solicita que CAPASEG y Conagua informen al Congreso sobre las acciones programadas, recursos disponibles, avances técnicos, proyectos ejecutivos y posibles fuentes de financiamiento para atender el saneamiento, recuperación y protección ambiental de estos ecosistemas.

Iniciativas

La diputada Erika Lorena Lührs Cortés (MC) presentó una iniciativa de reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Guerrero en materia de fiscalización superior, a efecto de fortalecer el seguimiento de las acciones derivadas de la fiscalización y reducir de 120 a 60 días hábiles el plazo para que la Auditoría Superior del Estado se pronuncie sobre las respuestas de las entidades fiscalizadas, informando los resultados en el Informe Individual de Auditoría. Fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.

Por su parte, la diputada Gladys Cortés Genchi (PVEM) presentó una iniciativa de reforma al artículo 240 Bis y adición a la fracción IV del artículo 240 Ter del Código Penal para el Estado de Guerrero, con el objeto de sancionar el uso de la inteligencia artificial, síntesis de voz o clonación biométrica con fines de usurpación de la identidad de personas, o para inducir al error con fines de lucro indebido. La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia.

Dictámenes

El Pleno de la Comisión Permanente aprobó un dictamen por el que se ratifica la entrada en funciones de Ernesto Méndez Flores al cargo y funciones de presidente del Ayuntamiento de Huamuxtitlán, Guerrero, a partir del 31 de julio de 2026.

Intervenciones

Las diputadas Erika Lorena Lührs Cortés (MC), Catalina Apolinar Santiago (Morena), María Irene Montiel Servín (PAN) y los diputados Pánfilo Sánchez Almazán (Morena) y Jesús Parra García (PRI) intervinieron en relación con el Día Internacional de los Pueblos Indígenas