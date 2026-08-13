INFONAVIT acerca créditos y soluciones de pago a trabajadores de Acapulco de Juárez

Acapulco, Gro. a 12 de agosto del 2026.- El INFONAVIT llevará a cabo su Feria de Servicios en Acapulco de Juárez, Guerrero, el próximo viernes 14 y sábado 15 de agosto, de 10:00 a 14:00 horas, con el fin de asesorar a las y los trabajadores interesados en obtener un crédito, además de ofrecer alternativas de pago a quienes enfrentan dificultades para cubrir sus mensualidades.

La atención se brindará en el Centro Comunitario “Fermín Alvarado”, ubicado en la calle Guerrero, colonia Los Órganos San Agustín, donde las y los derechohabientes podrán:

* Solicitar información sobre créditos para adquirir una vivienda o terreno, así como para pagar una hipoteca del banco.

* Recibir asesoría sobre Mejoravit solo para ti, para mejorar, ampliar o reparar su hogar.

* Solicitar una prórroga o reestructura para regularizar su financiamiento.

* Obtener apoyo para la cancelación de su hipoteca sin costo.

Las personas que tengan un crédito que era impagable recibirán información sobre los beneficios que obtuvieron con la implementación del programa INFONAVIT Solución Integral, los cuales van desde reducciones importantes al saldo, la tasa de interés o la mensualidad, hasta la liquidación completa del financiamiento.

Además, los interesados podrán recibir información acerca del Programa de Vivienda para el Bienestar, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el cual permite adquirir vivienda a trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos, tienen al menos seis meses de antigüedad laboral y no cuentan con un crédito hipotecario.

Es importante que las y los derechohabientes actualicen sus datos personales: teléfono, correo electrónico y dirección, en Mi Cuenta INFONAVIT (www.micuenta.infonavit.org.mx) o en los Centros de Servicio del Instituto. En el INFONAVIT todos los trámites son gratuitos y sin intermediarios, bajo la premisa de que la vivienda es un derecho, no una mercancía.