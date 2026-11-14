Llama el Congreso a instancias de salud para garantizar pruebas de tamiz neonatal ampliado

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Chilpancingo, Gro., 13 de noviembre de 2026.- Para asegurar que niñas y niños recién nacidos sin seguridad social tengan acceso al tamiz neonatal ampliado, el Congreso del Estado exhortó a la Secretaría de Salud y la Coordinación Estatal del IMSS-Bienestar en Guerrero a que realicen un diagnóstico integral de la operatividad de esta prueba en la entidad, homologando los protocolos técnicos que garanticen la cobertura de 67 padecimientos.

Asimismo, mediante un segundo dictamen de la Comisión de Salud, se exhortó a las anteriores instancias a garantizar el abasto continuo de medicamentos en las Caravanas de la Salud que llevan servicios médicos gratuitos a comunidades geográficamente dispersas, rurales o de difícil acceso.

Al fundamentar el primer exhorto, la diputada Beatriz Vélez Núñez (PRI), presidenta de la Comisión de Salud y promovente del mismo, refirió que la detección temprana es indispensable para prevenir discapacidades irreversibles y reducir el impacto financiero de enfermedades crónicas en las familias guerrerenses.

“Se trata de una de las herramientas preventivas más importantes de la salud pública moderna, ya que permite detectar oportunamente padecimientos metabólicos, genéticos, endocrinos y congénitos antes de que produzcan daños neurológicos irreversibles, discapacidad permanente o incluso la muerte”, detalló.

El segundo dictamen aprobado derivó de una propuesta de la diputada Catalina Apolinar Santiago (Morena), para que dichas dependencias evalúen de manera inmediata el estado operativo de las Caravanas de la Salud y la disponibilidad de medicamentos en las rutas que atienden a las regiones de la Montaña Alta y Costa Chica.

Al fundamentarlo como integrante de la Comisión de Salud, la diputada Hilda Jennifer Ponce Mendoza destacó la necesidad de implementar un plan urgente de suministro y un catálogo mínimo obligatorio adaptado a la interculturalidad y dispersión geográfica de las comunidades indígenas y afromexicanas.

Por todo lo anterior, se exhortó a las dependencias a que, bajo un esquema de coordinación interinstitucional, realicen una evaluación integral de las condiciones de operación de las Caravanas de la Salud, fortalezcan los mecanismos de abastecimiento y reabastecimiento de medicamentos e insumos médicos, establezcan controles de supervisión logística e implementen las medidas necesarias para garantizar una atención digna, suficiente, gratuita e intercultural en beneficio de las comunidades de la Montaña y Costa Chica.